https://ria.ru/20230430/ukraina-1868879331.html

Украина отчиталась перед НАТО о ситуации на фронте

Украина отчиталась перед НАТО о ситуации на фронте - РИА Новости, 30.04.2023

Украина отчиталась перед НАТО о ситуации на фронте

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что во время встречи рассказал главнокомандующему объединенных вооруженных сил НАТО Кристоферу... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T19:13

2023-04-30T19:13

2023-04-30T19:13

украина

россия

валерий залужный

нато

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сообщил, что во время встречи рассказал главнокомандующему объединенных вооруженных сил НАТО Кристоферу Каволи о ситуации на линии фронта, обсудил необходимость предоставить Киеву достаточное количество вооружения и техники. "Провел встречу в расширенном составе с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Ставим себе цель - подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", - написал Залужный в своем Telegram-канале. По его словам, Киев нуждается в своевременных и в достаточном количестве поставках боеприпасов и техники. "Также обсудили вопросы подготовки наших защитников. Договорились и в дальнейшем поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины", - отметил Залужный. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

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украина, россия, валерий залужный, нато, вооруженные силы сша, в мире