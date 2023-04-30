https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html

"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине

"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 30.04.2023

"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине

После сражения за Артемовск украинский кризис может перейти на новый этап из-за серьезных потерь ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T17:06

2023-04-30T17:06

2023-04-30T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

киев

скотт риттер

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867282291_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_032ee59a1796944bef6a224feeac4b0f.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. После сражения за Артемовск украинский кризис может перейти на новый этап из-за серьезных потерь ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Битва при Артемовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение. Они израсходовали все свои ресурсы, включая военных и боеприпасы", — сказал он.По словам эксперта, нельзя исключать того, что впоследствии этот момент будут называть переломным в украинском конфликте. Риттер объяснил, что события на театре военных действий, скорее всего, уже будут носить иной характер."На Украине не осталось укреплений наподобие Артемовска. Поэтому на пути российских сил больше не будет похожих препятствий, к тому же ВСУ сильно ослабли", — поделился он мнением.Противовоздушная оборона Украины уничтожена, у нее нет артиллерии, а большая часть квалифицированных военных кадров убита, взята в плен или ранена, добавил эксперт. Те же части, что остались у ВСУ, плохо обучены и не подготовлены к ведению боевых действий в значимых масштабах, полагает он.

https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html

https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html

артемовск

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, украина, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины