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"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 30.04.2023 (обновлено: 17:12 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html
"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине
"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 30.04.2023
"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине
После сражения за Артемовск украинский кризис может перейти на новый этап из-за серьезных потерь ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:06
2023-04-30T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
киев
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. После сражения за Артемовск украинский кризис может перейти на новый этап из-за серьезных потерь ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Битва при Артемовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение. Они израсходовали все свои ресурсы, включая военных и боеприпасы", — сказал он.По словам эксперта, нельзя исключать того, что впоследствии этот момент будут называть переломным в украинском конфликте. Риттер объяснил, что события на театре военных действий, скорее всего, уже будут носить иной характер."На Украине не осталось укреплений наподобие Артемовска. Поэтому на пути российских сил больше не будет похожих препятствий, к тому же ВСУ сильно ослабли", — поделился он мнением.Противовоздушная оборона Украины уничтожена, у нее нет артиллерии, а большая часть квалифицированных военных кадров убита, взята в плен или ранена, добавил эксперт. Те же части, что остались у ВСУ, плохо обучены и не подготовлены к ведению боевых действий в значимых масштабах, полагает он.
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html
https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html
артемовск
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в мире, артемовск, украина, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер: после Артемовска характер конфликта на Украине изменится

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские солдаты в районе Артемовска
Украинские солдаты в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские солдаты в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. После сражения за Артемовск украинский кризис может перейти на новый этап из-за серьезных потерь ВСУ, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
"Битва при Артемовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение. Они израсходовали все свои ресурсы, включая военных и боеприпасы", — сказал он.
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По словам эксперта, нельзя исключать того, что впоследствии этот момент будут называть переломным в украинском конфликте. Риттер объяснил, что события на театре военных действий, скорее всего, уже будут носить иной характер.
"На Украине не осталось укреплений наподобие Артемовска. Поэтому на пути российских сил больше не будет похожих препятствий, к тому же ВСУ сильно ослабли", — поделился он мнением.
Противовоздушная оборона Украины уничтожена, у нее нет артиллерии, а большая часть квалифицированных военных кадров убита, взята в плен или ранена, добавил эксперт. Те же части, что остались у ВСУ, плохо обучены и не подготовлены к ведению боевых действий в значимых масштабах, полагает он.
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Вчера, 02:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаКиевСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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