https://ria.ru/20230430/ukraina-1868854626.html
Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился
Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился - РИА Новости, 30.04.2023
Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился
Пользователи Twitter раскритиковали президента Чехии Петра Павела, оставившего надпись на технике для поставки ВСУ с требованием к России "уйти с Украины". РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:58
2023-04-30T15:58
2023-04-30T17:11
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Чехии Петра Павела, оставившего надпись на технике для поставки ВСУ с требованием к России "уйти с Украины". "Если это не заставит русских безоговорочно капитулировать, то я не знаю, что заставит!" — сыронизировал один из комментаторов. "Это клоунское шоу рассчитано исключительно на аудиторию США/Великобритании/ЕС", — написал другой."Техника НАТО должна вернуться домой", — отметил третий."Лучше не говорить и не писать того, что показывает, насколько вы слабы", — подытожили читатели.Павел 28 апреля совместно с президентом Словакии Зузаной Чапутовой прибыл на Украину. Свое "послание" России он оставил на следующий день во время поездки в Днепропетровскую область.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html
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в мире, россия, чехия, украина, петр павел, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Россия, Чехия, Украина, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евросоюз
Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился
Пользователи Twitter осудили президента Чехии Павела за послание к России на технике ВСУ
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Чехии Петра Павела, оставившего надпись на технике для поставки ВСУ с требованием к России "уйти с Украины".
"Если это не заставит русских безоговорочно капитулировать, то я не знаю, что заставит!" — сыронизировал один из комментаторов.
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"Это клоунское шоу рассчитано исключительно на аудиторию США
/Великобритании/ЕС", — написал другой.
"Техника НАТО
должна вернуться домой", — отметил третий.
«
"Знает ли он, что, отправляя оружие на Украину, он приближает нас к третьей мировой войне?" — задался вопросом еще один пользователь.
"Лучше не говорить и не писать того, что показывает, насколько вы слабы", — подытожили читатели.
Павел 28 апреля совместно с президентом Словакии Зузаной Чапутовой прибыл на Украину. Свое "послание" России он оставил на следующий день во время поездки в Днепропетровскую область.
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