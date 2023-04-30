https://ria.ru/20230430/ukraina-1868854626.html

Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился

Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился - РИА Новости, 30.04.2023

Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился

Пользователи Twitter раскритиковали президента Чехии Петра Павела, оставившего надпись на технике для поставки ВСУ с требованием к России "уйти с Украины". РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:58

2023-04-30T15:58

2023-04-30T17:11

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Чехии Петра Павела, оставившего надпись на технике для поставки ВСУ с требованием к России "уйти с Украины". "Если это не заставит русских безоговорочно капитулировать, то я не знаю, что заставит!" — сыронизировал один из комментаторов. "Это клоунское шоу рассчитано исключительно на аудиторию США/Великобритании/ЕС", — написал другой."Техника НАТО должна вернуться домой", — отметил третий."Лучше не говорить и не писать того, что показывает, насколько вы слабы", — подытожили читатели.Павел 28 апреля совместно с президентом Словакии Зузаной Чапутовой прибыл на Украину. Свое "послание" России он оставил на следующий день во время поездки в Днепропетровскую область.

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

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в мире, россия, чехия, украина, петр павел, вооруженные силы украины, евросоюз