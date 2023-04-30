Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 30.04.2023 (обновлено: 17:11 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868854626.html
Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился
Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился - РИА Новости, 30.04.2023
Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился
Пользователи Twitter раскритиковали президента Чехии Петра Павела, оставившего надпись на технике для поставки ВСУ с требованием к России "уйти с Украины". РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:58
2023-04-30T17:11
в мире
россия
чехия
украина
петр павел
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868852169_0:394:1799:1405_1920x0_80_0_0_446c7680b0c5a98734b692f6570f39aa.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Чехии Петра Павела, оставившего надпись на технике для поставки ВСУ с требованием к России "уйти с Украины". "Если это не заставит русских безоговорочно капитулировать, то я не знаю, что заставит!" — сыронизировал один из комментаторов. "Это клоунское шоу рассчитано исключительно на аудиторию США/Великобритании/ЕС", — написал другой."Техника НАТО должна вернуться домой", — отметил третий."Лучше не говорить и не писать того, что показывает, насколько вы слабы", — подытожили читатели.Павел 28 апреля совместно с президентом Словакии Зузаной Чапутовой прибыл на Украину. Свое "послание" России он оставил на следующий день во время поездки в Днепропетровскую область.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
россия
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868852169_0:225:1799:1574_1920x0_80_0_0_e390ef984f38d243dc9cc4527a7529a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, чехия, украина, петр павел, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Россия, Чехия, Украина, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евросоюз
Президент Чехии оставил послание России на технике ВСУ и опозорился

Пользователи Twitter осудили президента Чехии Павела за послание к России на технике ВСУ

Фотография, опубликованная в социальной сети президента Чехии Петра Павела
Фотография, опубликованная в социальной сети президента Чехии Петра Павела
Фотография, опубликованная в социальной сети президента Чехии Петра Павела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента Чехии Петра Павела, оставившего надпись на технике для поставки ВСУ с требованием к России "уйти с Украины".
"Если это не заставит русских безоговорочно капитулировать, то я не знаю, что заставит!" — сыронизировал один из комментаторов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети
Вчера, 08:48
"Это клоунское шоу рассчитано исключительно на аудиторию США/Великобритании/ЕС", — написал другой.
"Техника НАТО должна вернуться домой", — отметил третий.
«

"Знает ли он, что, отправляя оружие на Украину, он приближает нас к третьей мировой войне?" — задался вопросом еще один пользователь.

"Лучше не говорить и не писать того, что показывает, насколько вы слабы", — подытожили читатели.
Павел 28 апреля совместно с президентом Словакии Зузаной Чапутовой прибыл на Украину. Свое "послание" России он оставил на следующий день во время поездки в Днепропетровскую область.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
"Завышенные ожидания". Запад готовят к провалу контрнаступа
25 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧехияУкраинаПетр ПавелВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала