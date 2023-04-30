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На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму
На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму - РИА Новости, 30.04.2023
На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму
Атака на нефтебазу в Крыму стала частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T13:34
2023-04-30T13:34
2023-04-30T17:45
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атака на нефтебазу в Крыму стала частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, слова которой приводят украинские СМИ."Вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", — утверждает Гуменюк. Резервуар с топливом в районе Казачьей бухты загорелся рано утром 29 апреля от попадания в него беспилотника. Всего в атаке участвовали два дрона, но один из них удалось сбить.В результате произошедшего никто не пострадал. На снабжении Севастополя топливом атака также не отразилась.
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в мире, украина, севастополь
В мире, Украина, Севастополь
На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму
Представитель ВСУ Гуменюк: атака на нефтебазу в Крыму была подготовкой к контрнаступлению
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атака на нефтебазу в Крыму стала частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, слова которой приводят украинские СМИ.
"Вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", — утверждает Гуменюк.
Резервуар с топливом в районе Казачьей бухты загорелся рано утром 29 апреля от попадания в него беспилотника. Всего в атаке участвовали два дрона, но один из них удалось сбить.
В результате произошедшего никто не пострадал. На снабжении Севастополя топливом атака также не отразилась.
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