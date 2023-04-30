https://ria.ru/20230430/ukraina-1868836513.html

На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму

На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму - РИА Новости, 30.04.2023

На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму

Атака на нефтебазу в Крыму стала частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T13:34

2023-04-30T13:34

2023-04-30T17:45

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севастополь

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атака на нефтебазу в Крыму стала частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, слова которой приводят украинские СМИ."Вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", — утверждает Гуменюк. Резервуар с топливом в районе Казачьей бухты загорелся рано утром 29 апреля от попадания в него беспилотника. Всего в атаке участвовали два дрона, но один из них удалось сбить.В результате произошедшего никто не пострадал. На снабжении Севастополя топливом атака также не отразилась.

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html

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