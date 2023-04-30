Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 30.04.2023 (обновлено: 17:45 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868836513.html
На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму
На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму - РИА Новости, 30.04.2023
На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму
Атака на нефтебазу в Крыму стала частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T13:34
2023-04-30T17:45
в мире
украина
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868670785_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_9eadf1e7ac3dd698fd3e8e9d6a06b2e1.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атака на нефтебазу в Крыму стала частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, слова которой приводят украинские СМИ."Вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", — утверждает Гуменюк. Резервуар с топливом в районе Казачьей бухты загорелся рано утром 29 апреля от попадания в него беспилотника. Всего в атаке участвовали два дрона, но один из них удалось сбить.В результате произошедшего никто не пострадал. На снабжении Севастополя топливом атака также не отразилась.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868670785_434:0:1929:1121_1920x0_80_0_0_418062314c3287394969ac29e667dc8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, севастополь
В мире, Украина, Севастополь
На Украине назвали истинную цель атаки на нефтебазу в Крыму

Представитель ВСУ Гуменюк: атака на нефтебазу в Крыму была подготовкой к контрнаступлению

© РаZVожаев / TelegramНа месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
© РаZVожаев / Telegram
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Атака на нефтебазу в Крыму стала частью подготовки ВСУ к контрнаступлению, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, слова которой приводят украинские СМИ.
"Вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", — утверждает Гуменюк.
Резервуар с топливом в районе Казачьей бухты загорелся рано утром 29 апреля от попадания в него беспилотника. Всего в атаке участвовали два дрона, но один из них удалось сбить.
В результате произошедшего никто не пострадал. На снабжении Севастополя топливом атака также не отразилась.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети
Вчера, 08:48
 
В миреУкраинаСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала