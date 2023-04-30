Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868830860.html
В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа
В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа - РИА Новости, 30.04.2023
В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политику США в отношении Украины геноцидом украинского народа. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:48
2023-04-30T12:48
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир константинов
республика крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политику США в отношении Украины геноцидом украинского народа. "США ведет в отношении украинского народа политику геноцида. Их окончательная цель - убить народ Украины, чтобы ее вырождение состоялось в полном объеме. Для Запада это не какая-то красная линия и даже не сопутствующие потери. Это пусть и не основная, но вполне реальная цель Запада", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, в США понимают, что "нынешнее наваждение, которое позволяет натравливать украинцев на русских, Россию", вскоре пройдёт, после чего состоится воссоединение "жителей бывшей Украины" и жителей РФ. Константинов подчеркнул, что нынешние киевские власти "задавлены одной проблемой — ответственностью перед своими патронами". "Ничего больше их не беспокоит. Ни состояние страны, ни угробленная территория, на которой больше не представляется возможной нормальная жизнь. Лучший выход сейчас для этой страны, которая имеет колоссальный объем долгов — это ликвидация нынешнего украинского государства с последующим списанием долгов покойного. Это вполне устроит и банду Зеленского, если позволят ей спокойно аккумулировать где-то в очень дальнем зарубежье наворованные на демонтаже Украины деньги, чтобы воспользоваться ими", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html
украина
сша
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, владимир константинов, республика крым, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым, В мире
В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа

Спикер парламента Крыма Константинов обвинил США в геноциде украинского народа

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политику США в отношении Украины геноцидом украинского народа.
"США ведет в отношении украинского народа политику геноцида. Их окончательная цель - убить народ Украины, чтобы ее вырождение состоялось в полном объеме. Для Запада это не какая-то красная линия и даже не сопутствующие потери. Это пусть и не основная, но вполне реальная цель Запада", - сказал РИА Новости Константинов.
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию
24 апреля, 08:00
По его словам, в США понимают, что "нынешнее наваждение, которое позволяет натравливать украинцев на русских, Россию", вскоре пройдёт, после чего состоится воссоединение "жителей бывшей Украины" и жителей РФ.
«
"Но пока эти люди у Запада "под колпаком" и безропотно идут массами на убой. И их Запад не намерен жалеть или щадить, поступая с ними по принципу: "Так не доставайся же ты никому", - подчеркнул собеседник агентства, говоря о ситуации на Украине.
Константинов подчеркнул, что нынешние киевские власти "задавлены одной проблемой — ответственностью перед своими патронами".
"Ничего больше их не беспокоит. Ни состояние страны, ни угробленная территория, на которой больше не представляется возможной нормальная жизнь. Лучший выход сейчас для этой страны, которая имеет колоссальный объем долгов — это ликвидация нынешнего украинского государства с последующим списанием долгов покойного. Это вполне устроит и банду Зеленского, если позволят ей спокойно аккумулировать где-то в очень дальнем зарубежье наворованные на демонтаже Украины деньги, чтобы воспользоваться ими", - сказал Константинов.
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Запад начал догадываться, за что его не любят
24 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир КонстантиновРеспублика КрымВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала