https://ria.ru/20230430/ukraina-1868830860.html
В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа
В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа - РИА Новости, 30.04.2023
В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политику США в отношении Украины геноцидом украинского народа. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:48
2023-04-30T12:48
2023-04-30T12:48
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владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политику США в отношении Украины геноцидом украинского народа. "США ведет в отношении украинского народа политику геноцида. Их окончательная цель - убить народ Украины, чтобы ее вырождение состоялось в полном объеме. Для Запада это не какая-то красная линия и даже не сопутствующие потери. Это пусть и не основная, но вполне реальная цель Запада", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, в США понимают, что "нынешнее наваждение, которое позволяет натравливать украинцев на русских, Россию", вскоре пройдёт, после чего состоится воссоединение "жителей бывшей Украины" и жителей РФ. Константинов подчеркнул, что нынешние киевские власти "задавлены одной проблемой — ответственностью перед своими патронами". "Ничего больше их не беспокоит. Ни состояние страны, ни угробленная территория, на которой больше не представляется возможной нормальная жизнь. Лучший выход сейчас для этой страны, которая имеет колоссальный объем долгов — это ликвидация нынешнего украинского государства с последующим списанием долгов покойного. Это вполне устроит и банду Зеленского, если позволят ей спокойно аккумулировать где-то в очень дальнем зарубежье наворованные на демонтаже Украины деньги, чтобы воспользоваться ими", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html
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РИА Новости
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украина, сша, россия, владимир константинов, республика крым, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым, В мире
В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа
Спикер парламента Крыма Константинов обвинил США в геноциде украинского народа
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политику США в отношении Украины геноцидом украинского народа.
"США ведет в отношении украинского народа политику геноцида. Их окончательная цель - убить народ Украины, чтобы ее вырождение состоялось в полном объеме. Для Запада это не какая-то красная линия и даже не сопутствующие потери. Это пусть и не основная, но вполне реальная цель Запада", - сказал РИА Новости Константинов.
Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию
По его словам, в США понимают, что "нынешнее наваждение, которое позволяет натравливать украинцев на русских, Россию", вскоре пройдёт, после чего состоится воссоединение "жителей бывшей Украины" и жителей РФ
.
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"Но пока эти люди у Запада "под колпаком" и безропотно идут массами на убой. И их Запад не намерен жалеть или щадить, поступая с ними по принципу: "Так не доставайся же ты никому", - подчеркнул собеседник агентства, говоря о ситуации на Украине.
Константинов подчеркнул, что нынешние киевские власти "задавлены одной проблемой — ответственностью перед своими патронами".
"Ничего больше их не беспокоит. Ни состояние страны, ни угробленная территория, на которой больше не представляется возможной нормальная жизнь. Лучший выход сейчас для этой страны, которая имеет колоссальный объем долгов — это ликвидация нынешнего украинского государства с последующим списанием долгов покойного. Это вполне устроит и банду Зеленского, если позволят ей спокойно аккумулировать где-то в очень дальнем зарубежье наворованные на демонтаже Украины деньги, чтобы воспользоваться ими", - сказал Константинов.
Запад начал догадываться, за что его не любят