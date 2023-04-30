https://ria.ru/20230430/ukraina-1868830860.html

В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа

В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа - РИА Новости, 30.04.2023

В Крыму обвинили США в геноциде украинского народа

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политику США в отношении Украины геноцидом украинского народа. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T12:48

2023-04-30T12:48

2023-04-30T12:48

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

владимир константинов

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал политику США в отношении Украины геноцидом украинского народа. "США ведет в отношении украинского народа политику геноцида. Их окончательная цель - убить народ Украины, чтобы ее вырождение состоялось в полном объеме. Для Запада это не какая-то красная линия и даже не сопутствующие потери. Это пусть и не основная, но вполне реальная цель Запада", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, в США понимают, что "нынешнее наваждение, которое позволяет натравливать украинцев на русских, Россию", вскоре пройдёт, после чего состоится воссоединение "жителей бывшей Украины" и жителей РФ. Константинов подчеркнул, что нынешние киевские власти "задавлены одной проблемой — ответственностью перед своими патронами". "Ничего больше их не беспокоит. Ни состояние страны, ни угробленная территория, на которой больше не представляется возможной нормальная жизнь. Лучший выход сейчас для этой страны, которая имеет колоссальный объем долгов — это ликвидация нынешнего украинского государства с последующим списанием долгов покойного. Это вполне устроит и банду Зеленского, если позволят ей спокойно аккумулировать где-то в очень дальнем зарубежье наворованные на демонтаже Украины деньги, чтобы воспользоваться ими", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html

украина

сша

россия

республика крым

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, россия, владимир константинов, республика крым, в мире