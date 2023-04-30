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Экс-премьер Украины указал Киеву на обман НАТО
Экс-премьер Украины указал Киеву на обман НАТО - РИА Новости, 30.04.2023
Экс-премьер Украины указал Киеву на обман НАТО
НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, на самом деле отправляя туда неработающую боевую технику, написал в Telegram-канале бывший премьер-министр... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:43
2023-04-30T12:43
2023-04-30T14:13
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, на самом деле отправляя туда неработающую боевую технику, написал в Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Так, из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою. Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадача — сначала их нужно восстановить. Ни денег, ни возможностей сделать это у европейских стран нет", — рассказал он. При этом США, добавил Азаров, так до сих пор и не предоставили ВСУ ракеты большой дальности и истребители F-16.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html
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в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины
Экс-премьер Украины указал Киеву на обман НАТО
Экс-премьер Украины Азаров обвинил НАТО в паразитировании на помощи Украине
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, на самом деле отправляя туда неработающую боевую технику, написал в Telegram-канале
бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Так, из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою. Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадача — сначала их нужно восстановить. Ни денег, ни возможностей сделать это у европейских стран нет", — рассказал он.
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При этом США, добавил Азаров, так до сих пор и не предоставили ВСУ ракеты большой дальности и истребители F-16.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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