https://ria.ru/20230430/ukraina-1868830503.html

Экс-премьер Украины указал Киеву на обман НАТО

Экс-премьер Украины указал Киеву на обман НАТО - РИА Новости, 30.04.2023

Экс-премьер Украины указал Киеву на обман НАТО

НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, на самом деле отправляя туда неработающую боевую технику, написал в Telegram-канале бывший премьер-министр... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T12:43

2023-04-30T12:43

2023-04-30T14:13

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. НАТО продолжает пиариться на военной помощи Украине, на самом деле отправляя туда неработающую боевую технику, написал в Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Так, из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою. Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадача — сначала их нужно восстановить. Ни денег, ни возможностей сделать это у европейских стран нет", — рассказал он. При этом США, добавил Азаров, так до сих пор и не предоставили ВСУ ракеты большой дальности и истребители F-16.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html

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в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины