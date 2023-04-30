https://ria.ru/20230430/ukraina-1868817765.html

В Киеве заявили, что украинские летчики за три месяца освоят полеты на F-16

В Киеве заявили, что украинские летчики за три месяца освоят полеты на F-16 - РИА Новости, 30.04.2023

В Киеве заявили, что украинские летчики за три месяца освоят полеты на F-16

Три месяца необходимо для обучения украинских летчиков использованию западными истребителями F-16, заявил в эфире телеканала "Рада" советник командования... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T11:02

2023-04-30T11:02

2023-04-30T11:02

специальная военная операция на украине

украина

нато

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Три месяца необходимо для обучения украинских летчиков использованию западными истребителями F-16, заявил в эфире телеканала "Рада" советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада истребители в ближайшее время, при этом украинским пилотам потребуется не меньше полугода, чтобы научиться их использовать. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

https://ria.ru/20230426/grifony-1867658779.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, нато, f-16, ввс украины, вооруженные силы украины, в мире