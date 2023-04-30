В Киеве заявили, что украинские летчики за три месяца освоят полеты на F-16
Начальник авиации Голубцов: ВВС Украины за три месяца освоят западные истребители F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Три месяца необходимо для обучения украинских летчиков использованию западными истребителями F-16, заявил в эфире телеканала "Рада" советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада истребители в ближайшее время, при этом украинским пилотам потребуется не меньше полугода, чтобы научиться их использовать.
«
"Раньше говорили, что пилотам (для обучения - ред.) надо до полугода. Начальник авиации ВВС Украины, бригадный генерал Сергей Голубцов сказал, что меньше 6 месяцев – вполовину – надо, чтобы овладеть западными истребителями. Надо просто выучить хорошо английский язык, и нужна практика. Чтобы хорошо летать и выполнять задания, нужен практический опыт", - сказал Игнат.
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".