https://ria.ru/20230430/ukraina-1868813858.html

СПЖ: на западе Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ

СПЖ: на западе Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ - РИА Новости, 30.04.2023

СПЖ: на западе Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ

Заявления в Закарпатскую областную военную администрацию о переходе религиозных общин канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в раскольническую... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T10:10

2023-04-30T10:10

2023-04-30T10:10

религия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

закарпатская область

украина

украинская православная церковь

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Заявления в Закарпатскую областную военную администрацию о переходе религиозных общин канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) не поступало, сообщается на сайте Союза православных журналистов. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230421/kiev-1866710926.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, закарпатская область, украина, украинская православная церковь