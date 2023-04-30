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СПЖ: на западе Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ - РИА Новости, 30.04.2023
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Религия
 
10:10 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868813858.html
СПЖ: на западе Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ
СПЖ: на западе Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ - РИА Новости, 30.04.2023
СПЖ: на западе Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ
Заявления в Закарпатскую областную военную администрацию о переходе религиозных общин канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в раскольническую... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:10
2023-04-30T10:10
религия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
закарпатская область
украина
украинская православная церковь
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Заявления в Закарпатскую областную военную администрацию о переходе религиозных общин канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) не поступало, сообщается на сайте Союза православных журналистов. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230421/kiev-1866710926.html
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православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, закарпатская область, украина, украинская православная церковь
Религия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Закарпатская область, Украина, Украинская православная церковь
СПЖ: на западе Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ

Союз православных журналистов: ни одна из 623 общин УПЦ на западе Украины не перешла в ПЦУ

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкЦерковь в Закарпатской области, Украина
Церковь в Закарпатской области, Украина - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Церковь в Закарпатской области, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Заявления в Закарпатскую областную военную администрацию о переходе религиозных общин канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) не поступало, сообщается на сайте Союза православных журналистов.
«

"По состоянию на 18 апреля 2023 года в Закарпатской области действуют 623 религиозные общины УПЦ. За период с 24 февраля по 19 апреля 2023 года в областную военную администрацию заявления об изменении подчиненности религиозных общин УПЦ в ПЦУ не поступали", - говорится в сообщении Союза.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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