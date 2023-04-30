СПЖ: на западе Украины ни одна из общин канонической УПЦ не перешла в ПЦУ
Союз православных журналистов: ни одна из 623 общин УПЦ на западе Украины не перешла в ПЦУ
Церковь в Закарпатской области, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Заявления в Закарпатскую областную военную администрацию о переходе религиозных общин канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) не поступало, сообщается на сайте Союза православных журналистов.
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"По состоянию на 18 апреля 2023 года в Закарпатской области действуют 623 религиозные общины УПЦ. За период с 24 февраля по 19 апреля 2023 года в областную военную администрацию заявления об изменении подчиненности религиозных общин УПЦ в ПЦУ не поступали", - говорится в сообщении Союза.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".