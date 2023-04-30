Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, ракеты какой дальности Британия поставит Украине - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 30.04.2023 (обновлено: 10:37 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868812272.html
СМИ раскрыли, ракеты какой дальности Британия поставит Украине
СМИ раскрыли, ракеты какой дальности Британия поставит Украине - РИА Новости, 30.04.2023
СМИ раскрыли, ракеты какой дальности Британия поставит Украине
Великобритания намерена приобрести и передать Украине дальнобойные ракеты, пишет Defence24."Для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км,... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:53
2023-04-30T10:37
в мире
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800005357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f36bef3ad0b1f2e70d2484a1fd6ab10.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Великобритания намерена приобрести и передать Украине дальнобойные ракеты, пишет Defence24."Для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха", — говорится в публикации. В статье перечислили основные требования к ним: низкая вероятность перехвата, навигационная система, способная выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы и другие. "Средства на оружие и технику возьмут из Международного фонда помощи Украины, который формируется за счет взносов Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Заявки от участников открыты до 4 мая", — резюмировалось в материале.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868809836.html
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800005357_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61501657c67c3e802a7a6e9a0c13081f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
СМИ раскрыли, ракеты какой дальности Британия поставит Украине

Defence24: Британия закупит для Украины ракеты дальностью от 100 до 300 км

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины
Флаг Великобритании и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Великобритания намерена приобрести и передать Украине дальнобойные ракеты, пишет Defence24.

"Для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
09:23
В статье перечислили основные требования к ним: низкая вероятность перехвата, навигационная система, способная выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы и другие.

"Средства на оружие и технику возьмут из Международного фонда помощи Украины, который формируется за счет взносов Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Заявки от участников открыты до 4 мая", — резюмировалось в материале.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Угрозы Зеленского в адрес россиян шокировали пользователей Сети
08:48
 
В миреУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала