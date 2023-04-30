СМИ раскрыли, ракеты какой дальности Британия поставит Украине
Defence24: Британия закупит для Украины ракеты дальностью от 100 до 300 км
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Великобритания намерена приобрести и передать Украине дальнобойные ракеты, пишет Defence24.
"Для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха", — говорится в публикации.
"Для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха", — говорится в публикации.
В статье перечислили основные требования к ним: низкая вероятность перехвата, навигационная система, способная выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы и другие.
"Средства на оружие и технику возьмут из Международного фонда помощи Украины, который формируется за счет взносов Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Заявки от участников открыты до 4 мая", — резюмировалось в материале.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
"Средства на оружие и технику возьмут из Международного фонда помощи Украины, который формируется за счет взносов Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Заявки от участников открыты до 4 мая", — резюмировалось в материале.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.