https://ria.ru/20230430/ukraina-1868812272.html

СМИ раскрыли, ракеты какой дальности Британия поставит Украине

СМИ раскрыли, ракеты какой дальности Британия поставит Украине - РИА Новости, 30.04.2023

СМИ раскрыли, ракеты какой дальности Британия поставит Украине

Великобритания намерена приобрести и передать Украине дальнобойные ракеты, пишет Defence24."Для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км,... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T09:53

2023-04-30T09:53

2023-04-30T10:37

в мире

украина

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800005357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f36bef3ad0b1f2e70d2484a1fd6ab10.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Великобритания намерена приобрести и передать Украине дальнобойные ракеты, пишет Defence24."Для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха", — говорится в публикации. В статье перечислили основные требования к ним: низкая вероятность перехвата, навигационная система, способная выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы и другие. "Средства на оружие и технику возьмут из Международного фонда помощи Украины, который формируется за счет взносов Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Заявки от участников открыты до 4 мая", — резюмировалось в материале.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868809836.html

https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868806025.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания