Силовики раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга в 1997 году

Тамбовская ОПГ была одним из самых известных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. Она возникла еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Занималась рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Барсуков, которого считают главарем "тамбовских", был вице-президентом Петербургской топливной компании. В 2016 году его приговорили к 23 годам по делу о покушении на бизнесмена Сергея Васильева, в 2019-м — к 24 годам за создание преступного сообщества. Кроме того, его обвиняют в причастности к убийству Галины Старовойтовой.