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Силовики раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга в 1997 году - РИА Новости, 30.04.2023
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08:47 30.04.2023 (обновлено: 10:50 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/ubiystvo-1868805888.html
Силовики раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга в 1997 году
Силовики раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга в 1997 году - РИА Новости, 30.04.2023
Силовики раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга в 1997 году
Сотрудники ФСБ и МВД спустя четверть века раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, сообщает Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T08:47
2023-04-30T10:50
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД спустя четверть века раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.Как выяснило следствие, к преступлению причастны два члена петербургской ОПГ. Один из них наблюдал за местом жительства Маневича и передавал информацию о его передвижении. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор. Оба фигуранта признались в совершении преступления.Заказчиком убийства следствие назвало лидера тамбовской группировки Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина). Он передал исполнителям оружие — автомат Калашникова. "Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются", — заявили в ЦОС.Вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года. Его автомобиль обстреляли из автомата на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Маневич получил тяжелые ранения и скончался на месте.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Силовики раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга в 1997 году

ФСБ и МВД раскрыли убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича в 1997 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник Федеральной службы безопасности России
Сотрудник Федеральной службы безопасности России - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудник Федеральной службы безопасности России . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД спустя четверть века раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора города Санкт-Петербурга Михаила Маневича", — говорится в релизе.

Как выяснило следствие, к преступлению причастны два члена петербургской ОПГ. Один из них наблюдал за местом жительства Маневича и передавал информацию о его передвижении. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор. Оба фигуранта признались в совершении преступления.
Заказчиком убийства следствие назвало лидера тамбовской группировки Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина). Он передал исполнителям оружие — автомат Калашникова.

Тамбовская ОПГ была одним из самых известных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. Она возникла еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Занималась рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Барсуков, которого считают главарем "тамбовских", был вице-президентом Петербургской топливной компании. В 2016 году его приговорили к 23 годам по делу о покушении на бизнесмена Сергея Васильева, в 2019-м — к 24 годам за создание преступного сообщества. Кроме того, его обвиняют в причастности к убийству Галины Старовойтовой.

"Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются", — заявили в ЦОС.
Вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года. Его автомобиль обстреляли из автомата на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Маневич получил тяжелые ранения и скончался на месте.
Владимир Барсуков - РИА Новости, 1920, 20.03.2019
Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии
20 марта 2019, 16:26
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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