Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над девочкой - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/travmy-1868877152.html
В Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над девочкой
В Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над девочкой - РИА Новости, 30.04.2023
В Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над девочкой
Сотрудники полиции в Ингушетии провели проверку по факту издевательств над четырехлетней девочкой в Малгобекском районе, по их мнению травмы ей могли нанести... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T18:58
2023-04-30T18:58
происшествия
малгобекский район
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии провели проверку по факту издевательств над четырехлетней девочкой в Малгобекском районе, по их мнению травмы ей могли нанести мать и бабушка, сообщило региональное МВД. Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал провести тщательное расследование по фактам издевательств над четырехлетней девочкой, которая попала в больницу, а также выявить и наказать всех виновных. По его словам, после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних. "В дежурную часть МО МВД России "Малгобекский" поступило телефонное сообщение из Малгобекской больницы о том, что в приемное отделение доставлена малолетняя девочка с телесными повреждениями. В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что травмы ребенку, предположительно, причинили ее мать и бабушка", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. "Мать девочки вследствие физического недуга не имеет возможности ухаживать за ней. Обязанности по уходу за ребенком осуществляла бабушка по материнской линии", - уточняет министерство. По его данным, сейчас девочке оказывается необходимая медицинская помощь, а собранные в ходе проверки материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20230430/arest-1868863290.html
https://ria.ru/20230430/basseyn-1868814197.html
малгобекский район
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, малгобекский район, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, россия
Происшествия, Малгобекский район, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над девочкой

В Ингушетии мать и бабушку подозревают в нанесении травм четырехлетней девочке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии провели проверку по факту издевательств над четырехлетней девочкой в Малгобекском районе, по их мнению травмы ей могли нанести мать и бабушка, сообщило региональное МВД.
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал провести тщательное расследование по фактам издевательств над четырехлетней девочкой, которая попала в больницу, а также выявить и наказать всех виновных. По его словам, после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних.
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
В Ростове-на-Дону арестовали супругов, подозреваемых в убийстве дочери
Вчера, 16:59
"В дежурную часть МО МВД России "Малгобекский" поступило телефонное сообщение из Малгобекской больницы о том, что в приемное отделение доставлена малолетняя девочка с телесными повреждениями. В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что травмы ребенку, предположительно, причинили ее мать и бабушка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. "Мать девочки вследствие физического недуга не имеет возможности ухаживать за ней. Обязанности по уходу за ребенком осуществляла бабушка по материнской линии", - уточняет министерство.
По его данным, сейчас девочке оказывается необходимая медицинская помощь, а собранные в ходе проверки материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
В Саратовской области ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
Вчера, 10:17
 
ПроисшествияМалгобекский районМахмуд-Али КалиматовРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала