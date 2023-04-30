https://ria.ru/20230430/travmy-1868877152.html
В Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над девочкой
В Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над девочкой - РИА Новости, 30.04.2023
В Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над девочкой
Сотрудники полиции в Ингушетии провели проверку по факту издевательств над четырехлетней девочкой в Малгобекском районе, по их мнению травмы ей могли нанести... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T18:58
2023-04-30T18:58
2023-04-30T18:58
происшествия
малгобекский район
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
россия
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НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии провели проверку по факту издевательств над четырехлетней девочкой в Малгобекском районе, по их мнению травмы ей могли нанести мать и бабушка, сообщило региональное МВД. Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал провести тщательное расследование по фактам издевательств над четырехлетней девочкой, которая попала в больницу, а также выявить и наказать всех виновных. По его словам, после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних. "В дежурную часть МО МВД России "Малгобекский" поступило телефонное сообщение из Малгобекской больницы о том, что в приемное отделение доставлена малолетняя девочка с телесными повреждениями. В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что травмы ребенку, предположительно, причинили ее мать и бабушка", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. "Мать девочки вследствие физического недуга не имеет возможности ухаживать за ней. Обязанности по уходу за ребенком осуществляла бабушка по материнской линии", - уточняет министерство. По его данным, сейчас девочке оказывается необходимая медицинская помощь, а собранные в ходе проверки материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20230430/arest-1868863290.html
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происшествия, малгобекский район, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, россия
Происшествия, Малгобекский район, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии мать и бабушку подозревают в издевательствах над девочкой
В Ингушетии мать и бабушку подозревают в нанесении травм четырехлетней девочке
НАЛЬЧИК, 30 апр – РИА Новости.
Сотрудники полиции в Ингушетии провели проверку по факту издевательств над четырехлетней девочкой в Малгобекском районе, по их мнению травмы ей могли нанести мать и бабушка, сообщило региональное МВД
.
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
призвал провести тщательное расследование по фактам издевательств над четырехлетней девочкой, которая попала в больницу, а также выявить и наказать всех виновных. По его словам, после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних.
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"В дежурную часть МО МВД России "Малгобекский" поступило телефонное сообщение из Малгобекской больницы о том, что в приемное отделение доставлена малолетняя девочка с телесными повреждениями. В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что травмы ребенку, предположительно, причинили ее мать и бабушка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная. "Мать девочки вследствие физического недуга не имеет возможности ухаживать за ней. Обязанности по уходу за ребенком осуществляла бабушка по материнской линии", - уточняет министерство.
По его данным, сейчас девочке оказывается необходимая медицинская помощь, а собранные в ходе проверки материалы переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.
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