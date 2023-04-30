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Гутерреш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам - РИА Новости, 30.04.2023
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23:56 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/sudan-1868909546.html
Гутерреш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Гутерреш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам - РИА Новости, 30.04.2023
Гутерреш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Судан, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:56
2023-04-30T23:56
в мире
судан
женева (город)
здоровье - общество
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
мартин гриффитс
оон
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ООН, 30 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Судан, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "В свете быстро усугубляющегося гуманитарного кризиса в Судане генеральный секретарь немедленно направляет в регион координатора чрезвычайной помощи и заместителя генсека по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса", - сказано в комментарии Дюжаррика. Он указал, что масштабы и скорость происходящего беспрецедентны для Судана. "Мы крайне обеспокоены непосредственными, а также долгосрочными последствиями для всех жителей Судана и региона в целом", - отметил Дюжаррик. По его словам, ООН призывает все стороны конфликта защищать гражданское население и инфраструктуру, обеспечивать безопасный проход для мирных граждан, спасающихся от боевых действий, оберегать гуманитарный персонал и имущество, содействовать операциям по оказанию помощи. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
https://ria.ru/20230430/sudan-1868856870.html
https://ria.ru/20230430/sudan-1868871831.html
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в мире, судан, женева (город), здоровье - общество, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, мартин гриффитс, оон, воз, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Женева (город), Здоровье - Общество, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Мартин Гриффитс, ООН, ВОЗ, Столкновения в Хартуме
Гутерреш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам

Генсек ООН Гутерреш направил своего заместителя по гумвопросам Гриффитса в Судан

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс
Заместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Архивное фото
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ООН, 30 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Судан, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"В свете быстро усугубляющегося гуманитарного кризиса в Судане генеральный секретарь немедленно направляет в регион координатора чрезвычайной помощи и заместителя генсека по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса", - сказано в комментарии Дюжаррика.
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Он указал, что масштабы и скорость происходящего беспрецедентны для Судана. "Мы крайне обеспокоены непосредственными, а также долгосрочными последствиями для всех жителей Судана и региона в целом", - отметил Дюжаррик.
По его словам, ООН призывает все стороны конфликта защищать гражданское население и инфраструктуру, обеспечивать безопасный проход для мирных граждан, спасающихся от боевых действий, оберегать гуманитарный персонал и имущество, содействовать операциям по оказанию помощи.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
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По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
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В миреСуданЖенева (город)Здоровье - ОбществоСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешМартин ГриффитсООНВОЗСтолкновения в Хартуме
 
 
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