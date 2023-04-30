https://ria.ru/20230430/sudan-1868875549.html
СБР в Судане объявили о продлении перемирия на 72 часа
СБР в Судане объявили о продлении перемирия на 72 часа - РИА Новости, 30.04.2023
СБР в Судане объявили о продлении перемирия на 72 часа
Срок гуманитарного перемирия в Судане будет продлен на 72 часа с полуночи воскресенья, заявил официальный представитель Сил быстрого реагирования (СБР). РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T18:38
2023-04-30T18:38
2023-04-30T18:38
в мире
судан
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Срок гуманитарного перемирия в Судане будет продлен на 72 часа с полуночи воскресенья, заявил официальный представитель Сил быстрого реагирования (СБР). "В ответ на призывы международных и региональных организаций мы объявляем о продлении гуманитарного перемирия на 72 часа, начиная с полуночи сегодняшнего дня, чтобы открыть гуманитарные коридоры, облегчить передвижение жителей и дать им возможность удовлетворить свои потребности и добраться до безопасных районов", - говорится в заявлении представителя СБР. Также представитель отметил, что СБР подтверждает строгую приверженность объявленному гуманитарному перемирию и полному прекращению огня. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
https://ria.ru/20230430/sudan-1868871831.html
https://ria.ru/20230429/sudan-1868757722.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
СБР в Судане объявили о продлении перемирия на 72 часа
Силы быстрого реагирования в Судане объявили о продлении перемирия на 72 часа с полуночи
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Срок гуманитарного перемирия в Судане будет продлен на 72 часа с полуночи воскресенья, заявил официальный представитель Сил быстрого реагирования (СБР).
"В ответ на призывы международных и региональных организаций мы объявляем о продлении гуманитарного перемирия на 72 часа, начиная с полуночи сегодняшнего дня, чтобы открыть гуманитарные коридоры, облегчить передвижение жителей и дать им возможность удовлетворить свои потребности и добраться до безопасных районов", - говорится в заявлении представителя СБР.
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Также представитель отметил, что СБР подтверждает строгую приверженность объявленному гуманитарному перемирию и полному прекращению огня.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш
, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ
в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве
, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
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