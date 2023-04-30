https://ria.ru/20230430/sudan-1868871831.html

Египет считает недопустимым вмешательство в кризис в Судане, заявил ас-Сиси

Египет считает недопустимым вмешательство в кризис в Судане, заявил ас-Сиси - РИА Новости, 30.04.2023

Египет считает недопустимым вмешательство в кризис в Судане, заявил ас-Сиси

Египет считает недопустимым вмешательство извне в кризис в Судане, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T18:05

2023-04-30T18:05

2023-04-30T18:05

в мире

египет

судан

южный судан

абдель фаттах ас-сиси

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153086/33/1530863384_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_d2597cc9c7adbad0187054dc8a298b3b.jpg

КАИР, 30 апр - РИА Новости. Египет считает недопустимым вмешательство извне в кризис в Судане, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с японским премьер-министром Фумио Кисидой. В субботу Кисида начал международное турне, в ходе которого он, помимо Египта, также посетит Гану, Кению, Мозамбик и Сингапур. "Мы с премьер-министром (Японии - ред.) обменялись точками зрения по вопросам, представляющим взаимный интерес. Обсуждения были позитивными и конструктивными", - отметил ас-Сиси. Он подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждал с Кисидой экономические последствия украинского кризиса для развивающихся стран, рост цен на энергоносители в результате пандемии COVID-19 и последние события в Судане. Египетский президент также выразил надежду на то, что японские компании будут вкладывать больше инвестиций в Египет. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 528, ранения получили почти 4,6 тысячи. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. В субботу высокопоставленный источник в МИД Судана заявил РИА Новости, что стороны конфликта назначили представителей для проведения переговоров, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе.

https://ria.ru/20230430/krizis-1868831861.html

https://ria.ru/20230430/siriya-1868819564.html

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

египет

судан

южный судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, судан, южный судан, абдель фаттах ас-сиси, фумио кисида