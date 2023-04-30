https://ria.ru/20230430/sudan-1868871831.html
Египет считает недопустимым вмешательство в кризис в Судане, заявил ас-Сиси
Египет считает недопустимым вмешательство в кризис в Судане, заявил ас-Сиси - РИА Новости, 30.04.2023
Египет считает недопустимым вмешательство в кризис в Судане, заявил ас-Сиси
Египет считает недопустимым вмешательство извне в кризис в Судане, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T18:05
2023-04-30T18:05
2023-04-30T18:05
в мире
египет
судан
южный судан
абдель фаттах ас-сиси
фумио кисида
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КАИР, 30 апр - РИА Новости. Египет считает недопустимым вмешательство извне в кризис в Судане, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с японским премьер-министром Фумио Кисидой. В субботу Кисида начал международное турне, в ходе которого он, помимо Египта, также посетит Гану, Кению, Мозамбик и Сингапур. "Мы с премьер-министром (Японии - ред.) обменялись точками зрения по вопросам, представляющим взаимный интерес. Обсуждения были позитивными и конструктивными", - отметил ас-Сиси. Он подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждал с Кисидой экономические последствия украинского кризиса для развивающихся стран, рост цен на энергоносители в результате пандемии COVID-19 и последние события в Судане. Египетский президент также выразил надежду на то, что японские компании будут вкладывать больше инвестиций в Египет. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 528, ранения получили почти 4,6 тысячи. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. В субботу высокопоставленный источник в МИД Судана заявил РИА Новости, что стороны конфликта назначили представителей для проведения переговоров, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе.
https://ria.ru/20230430/krizis-1868831861.html
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в мире, египет, судан, южный судан, абдель фаттах ас-сиси, фумио кисида
В мире, Египет, Судан, Южный Судан, Абдель Фаттах ас-Сиси, Фумио Кисида
Египет считает недопустимым вмешательство в кризис в Судане, заявил ас-Сиси
Президент ас-Сиси: Египет считает недопустимым вмешательство извне в кризис в Судане
КАИР, 30 апр - РИА Новости. Египет считает недопустимым вмешательство извне в кризис в Судане, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с японским премьер-министром Фумио Кисидой.
В субботу Кисида начал международное турне, в ходе которого он, помимо Египта, также посетит Гану, Кению, Мозамбик и Сингапур.
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"Мы с премьер-министром (Японии - ред.) обменялись точками зрения по вопросам, представляющим взаимный интерес. Обсуждения были позитивными и конструктивными", - отметил ас-Сиси.
Он подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждал с Кисидой экономические последствия украинского кризиса для развивающихся стран, рост цен на энергоносители в результате пандемии COVID-19 и последние события в Судане.
«
"Я подтвердил премьер-министру видение Египта, основанное на необходимости немедленного, постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Судане и важность воздержания какой-либо внешней стороны от вмешательства в кризис", - сказал ас-Сиси, добавив, что происходящее в Судане является его внутренним делом.
Египетский президент также выразил надежду на то, что японские компании будут вкладывать больше инвестиций в Египет.
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В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 528, ранения получили почти 4,6 тысячи.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. В субботу высокопоставленный источник в МИД Судана заявил РИА Новости, что стороны конфликта назначили представителей для проведения переговоров, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе
.
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