МИД Судана контактирует с Россией по вопросам эвакуации
Глава МИД Судана ас-Садык Али: никаких препятствий для эвакуации россиян из Судана нет
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
ДОХА, 30 апр - РИА Новости. Никаких препятствий для эвакуации россиян из Судана не существует, сообщил РИА Новости министр иностранных дел Судана Али ас-Садык Али.
"Мы находимся в постоянном контакте с посольством России в Хартуме, я лично постоянно нахожусь на связи с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым в этой связи. Никаких препятствий для эвакуации россиян из Судана и реализации предложенного российской стороной для этого плана нет", - сказал ас-Садык.
По его словам, эвакуация иностранных граждан из Судана идет организованно.
Официального решения по эвакуации граждан РФ из Судана пока не было.
Ранее посол России в Судане Андрей Черновол сообщил РИА Новости, что в списке на эвакуацию из Судана значатся 140 человек. При этом, по данным генконсульства РФ в Джидде, до сорока российских граждан уже эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию, среди них - несколько семей, сотрудники одной из российских компаний. Однако дипмиссия РФ в Судане пока не может уточнить, входили ли эти люди в список на эвакуацию.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.