https://ria.ru/20230430/sudan-1868868256.html

МИД Судана контактирует с Россией по вопросам эвакуации

МИД Судана контактирует с Россией по вопросам эвакуации - РИА Новости, 30.04.2023

МИД Судана контактирует с Россией по вопросам эвакуации

Никаких препятствий для эвакуации россиян из Судана не существует, сообщил РИА Новости министр иностранных дел Судана Али ас-Садык Али. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T17:39

2023-04-30T17:39

2023-04-30T17:39

в мире

судан

столкновения в хартуме

россия

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ДОХА, 30 апр - РИА Новости. Никаких препятствий для эвакуации россиян из Судана не существует, сообщил РИА Новости министр иностранных дел Судана Али ас-Садык Али. "Мы находимся в постоянном контакте с посольством России в Хартуме, я лично постоянно нахожусь на связи с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым в этой связи. Никаких препятствий для эвакуации россиян из Судана и реализации предложенного российской стороной для этого плана нет", - сказал ас-Садык. По его словам, эвакуация иностранных граждан из Судана идет организованно. Официального решения по эвакуации граждан РФ из Судана пока не было. Ранее посол России в Судане Андрей Черновол сообщил РИА Новости, что в списке на эвакуацию из Судана значатся 140 человек. При этом, по данным генконсульства РФ в Джидде, до сорока российских граждан уже эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию, среди них - несколько семей, сотрудники одной из российских компаний. Однако дипмиссия РФ в Судане пока не может уточнить, входили ли эти люди в список на эвакуацию. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.

https://ria.ru/20230430/krizis-1868831861.html

https://ria.ru/20221005/afrika-1821558984.html

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в мире, судан, столкновения в хартуме, россия