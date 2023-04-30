Рейтинг@Mail.ru
Студентов-бюджетников хотят обязать работать три года по распределению - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/student-1868908781.html
Студентов-бюджетников хотят обязать работать три года по распределению
Студентов-бюджетников хотят обязать работать три года по распределению - РИА Новости, 30.04.2023
Студентов-бюджетников хотят обязать работать три года по распределению
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому студенты-бюджетники будут обязаны работать три года по распределению или оплачивать обучение. Текст документа... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:44
2023-04-30T23:44
общество
республика татарстан (татарстан)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855089310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e1a3a3dec35d99f1ef3427ffe7f5f7a.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому студенты-бюджетники будут обязаны работать три года по распределению или оплачивать обучение. Текст документа опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности."По окончании обучения выпускники образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы, получившие образование за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации", — говорится в материале.Автором инициативы выступил Государственный Совет Республики Татарстан. Законопроект предполагает изменения в Федеральный закон "Об образовании в России".Уточняется, что не позднее четырех месяцев до окончания обучения специальная комиссия выберет место работы для выпускников.В настоящее время законопроект находится на рассмотрении заместителем сопредседателя Совета законодателей.
https://ria.ru/20230424/moskva-1867263913.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855089310_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_4b142ac0f50bb15292373bfa5ae5256c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика татарстан (татарстан), госдума рф, россия
Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Госдума РФ, Россия
Студентов-бюджетников хотят обязать работать три года по распределению

В Госдуму внесли законопроект о работе по распределению для студентов-бюджетников

© iStock.com / fpphotobankСтудент на лекции в университете
Студент на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© iStock.com / fpphotobank
Студент на лекции в университете . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому студенты-бюджетники будут обязаны работать три года по распределению или оплачивать обучение. Текст документа опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
"По окончании обучения выпускники образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы, получившие образование за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации", — говорится в материале.
Автором инициативы выступил Государственный Совет Республики Татарстан. Законопроект предполагает изменения в Федеральный закон "Об образовании в России".
Уточняется, что не позднее четырех месяцев до окончания обучения специальная комиссия выберет место работы для выпускников.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении заместителем сопредседателя Совета законодателей.
Туристы на станции Комсомольская кольцевой линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
В Москве туркомпании помогут студентам освоить профессии
24 апреля, 11:09
 
ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала