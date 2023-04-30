https://ria.ru/20230430/student-1868908781.html

Студентов-бюджетников хотят обязать работать три года по распределению

Студентов-бюджетников хотят обязать работать три года по распределению - РИА Новости, 30.04.2023

Студентов-бюджетников хотят обязать работать три года по распределению

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому студенты-бюджетники будут обязаны работать три года по распределению или оплачивать обучение. Текст документа... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T23:44

2023-04-30T23:44

2023-04-30T23:44

общество

республика татарстан (татарстан)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому студенты-бюджетники будут обязаны работать три года по распределению или оплачивать обучение. Текст документа опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности."По окончании обучения выпускники образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы, получившие образование за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации", — говорится в материале.Автором инициативы выступил Государственный Совет Республики Татарстан. Законопроект предполагает изменения в Федеральный закон "Об образовании в России".Уточняется, что не позднее четырех месяцев до окончания обучения специальная комиссия выберет место работы для выпускников.В настоящее время законопроект находится на рассмотрении заместителем сопредседателя Совета законодателей.

https://ria.ru/20230424/moskva-1867263913.html

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

общество, республика татарстан (татарстан), госдума рф, россия