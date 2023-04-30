https://ria.ru/20230430/ssha-1868857157.html

"Так не сражаются". В конгрессе подняли на смех военный план Байдена

"Так не сражаются". В конгрессе подняли на смех военный план Байдена - РИА Новости, 30.04.2023

"Так не сражаются". В конгрессе подняли на смех военный план Байдена

Идея Джо Байдена сделать каждую машину в Вооруженных силах США "безвредной для климата" загубит потенциал армии, сказала сенатор от республиканской партии Джони РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:16

2023-04-30T16:16

2023-04-30T21:14

в мире

сша

джо байден

сенат сша

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Идея Джо Байдена сделать каждую машину в Вооруженных силах США "безвредной для климата" загубит потенциал армии, сказала сенатор от республиканской партии Джони Эрнст в эфире радиостанции WABC. По мнению Эрнст, электромобили — это не то, что нужно американской армии, поскольку "так не сражаются".В апреле прошлого года Байден сообщил о работе Белого дома над планом по электрификации военной техники к 2030 году. На этой неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила на слушаниях комитета сената по вооруженным силам, что полностью поддерживает инициативу американского президента.

https://ria.ru/20230404/upadok-1862784353.html

сша

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден, сенат сша