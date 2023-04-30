Рейтинг@Mail.ru
"Так не сражаются". В конгрессе подняли на смех военный план Байдена - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 30.04.2023 (обновлено: 21:14 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/ssha-1868857157.html
"Так не сражаются". В конгрессе подняли на смех военный план Байдена
"Так не сражаются". В конгрессе подняли на смех военный план Байдена - РИА Новости, 30.04.2023
"Так не сражаются". В конгрессе подняли на смех военный план Байдена
Идея Джо Байдена сделать каждую машину в Вооруженных силах США "безвредной для климата" загубит потенциал армии, сказала сенатор от республиканской партии Джони РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:16
2023-04-30T21:14
в мире
сша
джо байден
сенат сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577934_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_ecff5a05dc2a12058efa197acf0ca0f6.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Идея Джо Байдена сделать каждую машину в Вооруженных силах США "безвредной для климата" загубит потенциал армии, сказала сенатор от республиканской партии Джони Эрнст в эфире радиостанции WABC. По мнению Эрнст, электромобили — это не то, что нужно американской армии, поскольку "так не сражаются".В апреле прошлого года Байден сообщил о работе Белого дома над планом по электрификации военной техники к 2030 году. На этой неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила на слушаниях комитета сената по вооруженным силам, что полностью поддерживает инициативу американского президента.
https://ria.ru/20230404/upadok-1862784353.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577934_92:0:2759:2000_1920x0_80_0_0_a5750db3f056fdc557b0f8373cf5b1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, сенат сша
В мире, США, Джо Байден, Сенат США
"Так не сражаются". В конгрессе подняли на смех военный план Байдена

Американский сенатор Эрнст высмеяла идею Байдена сделать армию США безвредной для климата

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Идея Джо Байдена сделать каждую машину в Вооруженных силах США "безвредной для климата" загубит потенциал армии, сказала сенатор от республиканской партии Джони Эрнст в эфире радиостанции WABC.
«
"Нынешняя администрация дошла до крайности со своей климатической повесткой. Нас теперь не волнует, насколько сильны наши солдаты. Нет, мы фокусируемся на зеленой энергии и изменении климата", — сказала она.
По мнению Эрнст, электромобили — это не то, что нужно американской армии, поскольку "так не сражаются".
В апреле прошлого года Байден сообщил о работе Белого дома над планом по электрификации военной техники к 2030 году. На этой неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила на слушаниях комитета сената по вооруженным силам, что полностью поддерживает инициативу американского президента.
Бойцы спецназа Navy SEAL (США) - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В США назвали неожиданную причину упадка армии
4 апреля, 01:00
 
В миреСШАДжо БайденСенат США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала