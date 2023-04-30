"Так не сражаются". В конгрессе подняли на смех военный план Байдена
Американский сенатор Эрнст высмеяла идею Байдена сделать армию США безвредной для климата
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации в американской банковской системе. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Идея Джо Байдена сделать каждую машину в Вооруженных силах США "безвредной для климата" загубит потенциал армии, сказала сенатор от республиканской партии Джони Эрнст в эфире радиостанции WABC.
«
"Нынешняя администрация дошла до крайности со своей климатической повесткой. Нас теперь не волнует, насколько сильны наши солдаты. Нет, мы фокусируемся на зеленой энергии и изменении климата", — сказала она.
По мнению Эрнст, электромобили — это не то, что нужно американской армии, поскольку "так не сражаются".
В апреле прошлого года Байден сообщил о работе Белого дома над планом по электрификации военной техники к 2030 году. На этой неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила на слушаниях комитета сената по вооруженным силам, что полностью поддерживает инициативу американского президента.