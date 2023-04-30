https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868848751.html

ВС России ракетным ударом уничтожили свыше 200 украинских военных в ДНР

ВС России ракетным ударом уничтожили свыше 200 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 30.04.2023

ВС России ракетным ударом уничтожили свыше 200 украинских военных в ДНР

Российские войска ракетным ударом поразили пункт временной дислокации украинской армии в Константиновке в ДНР, уничтожив более 200 боевиков ВСУ, сообщает... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:21

2023-04-30T15:21

2023-04-30T15:58

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

константиновка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские войска ракетным ударом поразили пункт временной дислокации украинской армии в Константиновке в ДНР, уничтожив более 200 боевиков ВСУ, сообщает министерство обороны в Telegram-канале."В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций в населенном пункте Константиновка уничтожено свыше двухсот украинских военнослужащих", — говорится в заявлении.Еще около 280 солдат противника эвакуировали с ранениями различной степени тяжести, добавили в ведомстве.Всего за сутки российские силы поразили 82 артиллерийских подразделения украинской армии, живую силу и технику в 115 районах. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА и перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", уточнили в Минобороны.

донецкая народная республика

константиновка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф