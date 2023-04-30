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ВС России ракетным ударом уничтожили свыше 200 украинских военных в ДНР
ВС России ракетным ударом уничтожили свыше 200 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 30.04.2023
ВС России ракетным ударом уничтожили свыше 200 украинских военных в ДНР
Российские войска ракетным ударом поразили пункт временной дислокации украинской армии в Константиновке в ДНР, уничтожив более 200 боевиков ВСУ, сообщает... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:21
2023-04-30T15:21
2023-04-30T15:58
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские войска ракетным ударом поразили пункт временной дислокации украинской армии в Константиновке в ДНР, уничтожив более 200 боевиков ВСУ, сообщает министерство обороны в Telegram-канале."В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций в населенном пункте Константиновка уничтожено свыше двухсот украинских военнослужащих", — говорится в заявлении.Еще около 280 солдат противника эвакуировали с ранениями различной степени тяжести, добавили в ведомстве.Всего за сутки российские силы поразили 82 артиллерийских подразделения украинской армии, живую силу и технику в 115 районах. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА и перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", уточнили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ракетным ударом уничтожили свыше 200 украинских военных в ДНР
Минобороны: ВС России ракетным ударом по Константиновке уничтожили более 200 бойцов ВСУ