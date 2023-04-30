Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 30.04.2023 (обновлено: 19:36 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868846665.html
Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ
Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 30.04.2023
Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ
Российские войска уничтожили в районе Краматорска железнодорожный эшелон с боеприпасами для украинской армии, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:08
2023-04-30T19:36
специальная военная операция на украине
безопасность
краматорск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868859651_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3bac9f0fbe19e6774c343d703f468ae.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Краматорска железнодорожный эшелон с боеприпасами для украинской армии, следует из сводки Минобороны."В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районе Белогоровки (ЛНР) российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а в окрестностях Свессы (Сумская область) — пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.В Минобороны рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта.Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Синьковки, Кисловки, Каменки, Масютовки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР), а также пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении противник потерял около 85 человек, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" наносила удары в районах Макеевки и Червоной Дибровы (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Там уничтожены порядка 65 украинских военнослужащих, бронемашина, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.Донецкое направлениеШтурмовые отряды установили контроль над четырьмя кварталами в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ сковывали противника на северной и южной окраинах города. Авиация, ракетные войска и артиллерия Южной группировки нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки и Артемовского. Ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций в Константиновке уничтожил свыше двухсот украинских военнослужащих, еще около 280 получили ранения. Всего за сутки на этом направлении украинские войска потеряли свыше 480 человек, 12 бронемашин, 30 автомобилей, гаубицу Д-20 и САУ "Гвоздика".Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияГруппировка "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Владимировки. Там потери противника составили примерно 30 военнослужащих, бронемашина, два автомобиля и гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили свыше десяти бойцов ВСУ, один автомобиль и гаубицу "Мста-Б".Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и технику в 115 районах. Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
https://radiosputnik.ria.ru/20230430/artemovsk-1868804636.html
краматорск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков об уничтожении эшелона с боеприпасами в районе Краматорска
Конашенков об уничтожении эшелона с боеприпасами в районе Краматорска
2023-04-30T15:08
true
PT4M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868859651_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_97084837b67bb2a59cba5387ba295540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, краматорск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении под Краматорском эшелона с 200 тоннами боеприпасов ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Краматорска железнодорожный эшелон с боеприпасами для украинской армии, следует из сводки Минобороны.
"В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в районе Белогоровки (ЛНР) российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а в окрестностях Свессы (Сумская область) — пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.
В Минобороны рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта.

Купянское направление

Подразделения Западной группировки войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Синьковки, Кисловки, Каменки, Масютовки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР), а также пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении противник потерял около 85 человек, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Боец ЧВК Вагнер продвигается по разрушенному дому в Артемовске - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
"Единственный прыжок". Российский боец заявил о скором взятии Артемовска
Вчера, 08:15

Краснолиманское направление

Группировка "Центр" наносила удары в районах Макеевки и Червоной Дибровы (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Там уничтожены порядка 65 украинских военнослужащих, бронемашина, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Донецкое направление

Штурмовые отряды установили контроль над четырьмя кварталами в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ сковывали противника на северной и южной окраинах города. Авиация, ракетные войска и артиллерия Южной группировки нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки и Артемовского.
Ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций в Константиновке уничтожил свыше двухсот украинских военнослужащих, еще около 280 получили ранения. Всего за сутки на этом направлении украинские войска потеряли свыше 480 человек, 12 бронемашин, 30 автомобилей, гаубицу Д-20 и САУ "Гвоздика".

Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

Группировка "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Владимировки. Там потери противника составили примерно 30 военнослужащих, бронемашина, два автомобиля и гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили свыше десяти бойцов ВСУ, один автомобиль и гаубицу "Мста-Б".
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и технику в 115 районах. Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 апреля, 17:08
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКраматорскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала