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Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ

Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 30.04.2023

Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ

Российские войска уничтожили в районе Краматорска железнодорожный эшелон с боеприпасами для украинской армии, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:08

2023-04-30T15:08

2023-04-30T19:36

специальная военная операция на украине

безопасность

краматорск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Краматорска железнодорожный эшелон с боеприпасами для украинской армии, следует из сводки Минобороны."В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, в районе Белогоровки (ЛНР) российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а в окрестностях Свессы (Сумская область) — пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.В Минобороны рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта.Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Синьковки, Кисловки, Каменки, Масютовки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР), а также пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении противник потерял около 85 человек, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" наносила удары в районах Макеевки и Червоной Дибровы (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Там уничтожены порядка 65 украинских военнослужащих, бронемашина, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.Донецкое направлениеШтурмовые отряды установили контроль над четырьмя кварталами в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ сковывали противника на северной и южной окраинах города. Авиация, ракетные войска и артиллерия Южной группировки нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки и Артемовского. Ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций в Константиновке уничтожил свыше двухсот украинских военнослужащих, еще около 280 получили ранения. Всего за сутки на этом направлении украинские войска потеряли свыше 480 человек, 12 бронемашин, 30 автомобилей, гаубицу Д-20 и САУ "Гвоздика".Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияГруппировка "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Владимировки. Там потери противника составили примерно 30 военнослужащих, бронемашина, два автомобиля и гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили свыше десяти бойцов ВСУ, один автомобиль и гаубицу "Мста-Б".Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и технику в 115 районах. Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

https://radiosputnik.ria.ru/20230430/artemovsk-1868804636.html

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Ольга Фомченкова

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Конашенков об уничтожении эшелона с боеприпасами в районе Краматорска Конашенков об уничтожении эшелона с боеприпасами в районе Краматорска 2023-04-30T15:08 true PT4M52S

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Ольга Фомченкова

безопасность, краматорск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика