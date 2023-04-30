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В Москве создали Международный старообрядческий союз
В Москве создали Международный старообрядческий союз - РИА Новости, 30.04.2023
В Москве создали Международный старообрядческий союз
Международный старообрядческий союз (МСС) будет включать только общественные, а не религиозные организации старообрядцев, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T19:24
2023-04-30T19:24
2023-04-30T19:24
религия
москва
валерий коровин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международный старообрядческий союз (МСС) будет включать только общественные, а не религиозные организации старообрядцев, рассказал РИА Новости председатель собрания, на котором был учрежден союз, Валерий Коровин. "В Международный старообрядческий союз могут входить только общественные организации. Религиозные - не могут", - подчеркнул он. Он также пояснил, что МСС не действует от имени существующих ныне религиозных объединений, согласий и церквей старообрядцев. "Международный старообрядческий союз - это независимая организация", - пояснил Коровин. МСС был создан ранее в Москве в старообрядческом духовном центре "Рогожское". Его учредителями стали общественные (некоммерческие) организации, созданные старообрядцами различных согласий, и реализующие их общественные инициативы. Как сообщила пресс-служба, Международный старообрядческий союз не будет касаться вопросов веры, а свою деятельность сосредоточит на общественных инициативах, что и было внесено в устав.
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москва, валерий коровин
Религия, Москва, Валерий Коровин
В Москве создали Международный старообрядческий союз
В Международный союз староверов войдут только общественные организации
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международный старообрядческий союз (МСС) будет включать только общественные, а не религиозные организации старообрядцев, рассказал РИА Новости председатель собрания, на котором был учрежден союз, Валерий Коровин.
"В Международный старообрядческий союз могут входить только общественные организации. Религиозные - не могут", - подчеркнул он.
Он также пояснил, что МСС не действует от имени существующих ныне религиозных объединений, согласий и церквей старообрядцев.
"Международный старообрядческий союз - это независимая организация", - пояснил Коровин.
МСС был создан ранее в Москве
в старообрядческом духовном центре "Рогожское". Его учредителями стали общественные (некоммерческие) организации, созданные старообрядцами различных согласий, и реализующие их общественные инициативы. Как сообщила пресс-служба, Международный старообрядческий союз не будет касаться вопросов веры, а свою деятельность сосредоточит на общественных инициативах, что и было внесено в устав.
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