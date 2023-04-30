https://ria.ru/20230430/soyuz-1868880762.html

В Москве создали Международный старообрядческий союз

В Москве создали Международный старообрядческий союз - РИА Новости, 30.04.2023

В Москве создали Международный старообрядческий союз

Международный старообрядческий союз (МСС) будет включать только общественные, а не религиозные организации старообрядцев, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T19:24

2023-04-30T19:24

2023-04-30T19:24

религия

москва

валерий коровин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Международный старообрядческий союз (МСС) будет включать только общественные, а не религиозные организации старообрядцев, рассказал РИА Новости председатель собрания, на котором был учрежден союз, Валерий Коровин. "В Международный старообрядческий союз могут входить только общественные организации. Религиозные - не могут", - подчеркнул он. Он также пояснил, что МСС не действует от имени существующих ныне религиозных объединений, согласий и церквей старообрядцев. "Международный старообрядческий союз - это независимая организация", - пояснил Коровин. МСС был создан ранее в Москве в старообрядческом духовном центре "Рогожское". Его учредителями стали общественные (некоммерческие) организации, созданные старообрядцами различных согласий, и реализующие их общественные инициативы. Как сообщила пресс-служба, Международный старообрядческий союз не будет касаться вопросов веры, а свою деятельность сосредоточит на общественных инициативах, что и было внесено в устав.

https://ria.ru/20230430/svyatykh-1868518049.html

москва

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москва, валерий коровин