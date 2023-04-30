https://ria.ru/20230430/sobaki-1868794059.html
Креативные стрижки могут быть вредны для собаки, заявил кинолог
Креативные стрижки могут быть вредны для собаки, заявил кинолог - РИА Новости, 30.04.2023
Креативные стрижки могут быть вредны для собаки, заявил кинолог
От качества стрижки собаки зависят не только порядок в доме и внешний вид питомца, но и его здоровье, поэтому в этом вопросе лучше следовать правилам, а не... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T03:11
2023-04-30T03:11
2023-04-30T03:44
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844147407_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_8e2ead3cfc2d325065a49485bb562e83.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. От качества стрижки собаки зависят не только порядок в доме и внешний вид питомца, но и его здоровье, поэтому в этом вопросе лучше следовать правилам, а не желанию "украсить" собаку вне зависимости от того, собирается хозяин прибегать к услугам профессионалов или приводить в порядок ее шерсть самостоятельно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он отметил, что при выборе способов ухода за шерстью руководствоваться стоит в первую очередь потребностями породы. Жестошерстных собак необходимо тримминговать или выщипывать шерсть вручную по мере необходимости. Если пренебрегать этой процедурой, шерсть может стать мягкой, лишиться природного блеска, начать спутываться в колтуны и сильно линять. Собакам же длинношерстных пород может потребоваться только гигиеническая стрижка, которая включает подрезание бороды, выстригание шерсти между подушечками лап, в области морды и вокруг хвоста, уточнил кинолог. Тип шерсти, по его словам, также влияет на особенность и периодичность стрижки. Например, собаки, имеющие шерсть с подшерстком, нуждаются лишь в нечастых гигиенических стрижках, а короткие "прически" им противопоказаны. Они могут нарушить природный механизм терморегуляции и привести к замедлению роста волос или их выпадению, рассказал Голубев. "Не гонитесь за модными тенденциями, не нужно делать фигурные стрижки, выстригать коротко шерсть, чтобы собака, например, походила на льва. Неправильный подход к процедуре может сильно навредить питомцу. В погоне за креативным образом не забывайте о пользе для любимца", - призвал он. Также не стоит забывать о своевременном вычесывании питомца, напомнил президент РКФ. Шерсть, за которой не ухаживают постоянно, может сваляться и превратиться в колтуны. Их будет сложно прочесать и придется прибегнуть к стрижке, заметил кинолог. Тем собаководам, которые собираются довериться профессионалу, он посоветовал тщательно выбирать грумера. Предпочтение следует отдавать человеку, которые имеет определенный багаж опыта и знаний, подтвержденный документами, поэтому лучше не стесняться спрашивать у грумера сертификаты и дипломы. "Убедитесь, что он использует качественную косметику. Поинтересуйтесь, как именно стерилизуются инструменты. Попросите посмотреть журнал контроля работы стерилизатора, чтобы убедиться в безопасности и стерильности инструментов. Также не забудьте узнать, работал ли выбранный мастер с вашей породой собак", - подсказал Голубев.
https://ria.ru/20230409/kinolog-1864025299.html
https://ria.ru/20230416/sobaki-1865605461.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844147407_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fa87ab7672479050790bb198f28d98e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Креативные стрижки могут быть вредны для собаки, заявил кинолог
Кинолог Голубев: креативные стрижки могут быть вредны для собаки
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. От качества стрижки собаки зависят не только порядок в доме и внешний вид питомца, но и его здоровье, поэтому в этом вопросе лучше следовать правилам, а не желанию "украсить" собаку вне зависимости от того, собирается хозяин прибегать к услугам профессионалов или приводить в порядок ее шерсть самостоятельно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Стрижка - это очень важная часть ухода за здоровьем животного, для некоторых пород это чуть ли не самый важный пункт. Нужно грамотно подходить к этому вопросу: либо доверять это профессиональному грумеру, либо стричь питомца самостоятельно, учитывая породные особенности. Но пренебрегать этим не стоит, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами со здоровьем собаки", - сказал Голубев.
Он отметил, что при выборе способов ухода за шерстью руководствоваться стоит в первую очередь потребностями породы. Жестошерстных собак необходимо тримминговать или выщипывать шерсть вручную по мере необходимости. Если пренебрегать этой процедурой, шерсть может стать мягкой, лишиться природного блеска, начать спутываться в колтуны и сильно линять.
Собакам же длинношерстных пород может потребоваться только гигиеническая стрижка, которая включает подрезание бороды, выстригание шерсти между подушечками лап, в области морды и вокруг хвоста, уточнил кинолог.
Тип шерсти, по его словам, также влияет на особенность и периодичность стрижки. Например, собаки, имеющие шерсть с подшерстком, нуждаются лишь в нечастых гигиенических стрижках, а короткие "прически" им противопоказаны. Они могут нарушить природный механизм терморегуляции и привести к замедлению роста волос или их выпадению, рассказал Голубев.
Кинолог рассказал, как помочь собаке справиться со стрессом
"Не гонитесь за модными тенденциями, не нужно делать фигурные стрижки, выстригать коротко шерсть, чтобы собака, например, походила на льва. Неправильный подход к процедуре может сильно навредить питомцу. В погоне за креативным образом не забывайте о пользе для любимца", - призвал он.
Также не стоит забывать о своевременном вычесывании питомца, напомнил президент РКФ. Шерсть, за которой не ухаживают постоянно, может сваляться и превратиться в колтуны. Их будет сложно прочесать и придется прибегнуть к стрижке, заметил кинолог.
Тем собаководам, которые собираются довериться профессионалу, он посоветовал тщательно выбирать грумера. Предпочтение следует отдавать человеку, которые имеет определенный багаж опыта и знаний, подтвержденный документами, поэтому лучше не стесняться спрашивать у грумера сертификаты и дипломы.
"Убедитесь, что он использует качественную косметику. Поинтересуйтесь, как именно стерилизуются инструменты. Попросите посмотреть журнал контроля работы стерилизатора, чтобы убедиться в безопасности и стерильности инструментов. Также не забудьте узнать, работал ли выбранный мастер с вашей породой собак", - подсказал Голубев.
Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку