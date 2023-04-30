https://ria.ru/20230430/sobaki-1868794059.html

Креативные стрижки могут быть вредны для собаки, заявил кинолог

Креативные стрижки могут быть вредны для собаки, заявил кинолог - РИА Новости, 30.04.2023

Креативные стрижки могут быть вредны для собаки, заявил кинолог

От качества стрижки собаки зависят не только порядок в доме и внешний вид питомца, но и его здоровье, поэтому в этом вопросе лучше следовать правилам, а не... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T03:11

2023-04-30T03:11

2023-04-30T03:44

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. От качества стрижки собаки зависят не только порядок в доме и внешний вид питомца, но и его здоровье, поэтому в этом вопросе лучше следовать правилам, а не желанию "украсить" собаку вне зависимости от того, собирается хозяин прибегать к услугам профессионалов или приводить в порядок ее шерсть самостоятельно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он отметил, что при выборе способов ухода за шерстью руководствоваться стоит в первую очередь потребностями породы. Жестошерстных собак необходимо тримминговать или выщипывать шерсть вручную по мере необходимости. Если пренебрегать этой процедурой, шерсть может стать мягкой, лишиться природного блеска, начать спутываться в колтуны и сильно линять. Собакам же длинношерстных пород может потребоваться только гигиеническая стрижка, которая включает подрезание бороды, выстригание шерсти между подушечками лап, в области морды и вокруг хвоста, уточнил кинолог. Тип шерсти, по его словам, также влияет на особенность и периодичность стрижки. Например, собаки, имеющие шерсть с подшерстком, нуждаются лишь в нечастых гигиенических стрижках, а короткие "прически" им противопоказаны. Они могут нарушить природный механизм терморегуляции и привести к замедлению роста волос или их выпадению, рассказал Голубев. "Не гонитесь за модными тенденциями, не нужно делать фигурные стрижки, выстригать коротко шерсть, чтобы собака, например, походила на льва. Неправильный подход к процедуре может сильно навредить питомцу. В погоне за креативным образом не забывайте о пользе для любимца", - призвал он. Также не стоит забывать о своевременном вычесывании питомца, напомнил президент РКФ. Шерсть, за которой не ухаживают постоянно, может сваляться и превратиться в колтуны. Их будет сложно прочесать и придется прибегнуть к стрижке, заметил кинолог. Тем собаководам, которые собираются довериться профессионалу, он посоветовал тщательно выбирать грумера. Предпочтение следует отдавать человеку, которые имеет определенный багаж опыта и знаний, подтвержденный документами, поэтому лучше не стесняться спрашивать у грумера сертификаты и дипломы. "Убедитесь, что он использует качественную косметику. Поинтересуйтесь, как именно стерилизуются инструменты. Попросите посмотреть журнал контроля работы стерилизатора, чтобы убедиться в безопасности и стерильности инструментов. Также не забудьте узнать, работал ли выбранный мастер с вашей породой собак", - подсказал Голубев.

https://ria.ru/20230409/kinolog-1864025299.html

https://ria.ru/20230416/sobaki-1865605461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)