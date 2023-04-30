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Российские войска поразили пункт управления беспилотниками в районе Херсона
Российские войска поразили пункт управления беспилотниками в районе Херсона - РИА Новости, 30.04.2023
Российские войска поразили пункт управления беспилотниками в районе Херсона
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном командно-наблюдательный пункт украинских войск и пункт управления беспилотниками, а также склад боеприпасов и... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T05:04
2023-04-30T05:04
2023-04-30T08:50
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном командно-наблюдательный пункт украинских войск и пункт управления беспилотниками, а также склад боеприпасов и техники, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев."Артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" нанесено огневое поражение по командно-наблюдательному пункту и пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, а также складу хранения боеприпасов и техники в районе города Херсон", — сказал он.По словам собеседника агентства, потери ВСУ в живой силе там составили около 30 человек, а в технике — более десяти боевых бронированных машин и автомобилей."Кроме того, в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета украинских националистов", — добавил Рулев.Подразделения противовоздушной обороны подавили два ударных беспилотника, заключил он.
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херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска поразили пункт управления беспилотниками в районе Херсона
Минобороны: российские войска поразили пункт управления беспилотниками в районе Херсона
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном командно-наблюдательный пункт украинских войск и пункт управления беспилотниками, а также склад боеприпасов и техники, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев.
"Артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" нанесено огневое поражение по командно-наблюдательному пункту и пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины
, а также складу хранения боеприпасов и техники в районе города Херсон", — сказал он.
По словам собеседника агентства, потери ВСУ в живой силе там составили около 30 человек, а в технике — более десяти боевых бронированных машин и автомобилей.
"Кроме того, в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета украинских националистов", — добавил Рулев.
Подразделения противовоздушной обороны подавили два ударных беспилотника, заключил он.
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