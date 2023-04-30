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Российские войска поразили пункт управления беспилотниками в районе Херсона

Российские войска поразили пункт управления беспилотниками в районе Херсона - РИА Новости, 30.04.2023

Российские войска поразили пункт управления беспилотниками в районе Херсона

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном командно-наблюдательный пункт украинских войск и пункт управления беспилотниками, а также склад боеприпасов и... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T05:04

2023-04-30T05:04

2023-04-30T08:50

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном командно-наблюдательный пункт украинских войск и пункт управления беспилотниками, а также склад боеприпасов и техники, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев."Артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" нанесено огневое поражение по командно-наблюдательному пункту и пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, а также складу хранения боеприпасов и техники в районе города Херсон", — сказал он.По словам собеседника агентства, потери ВСУ в живой силе там составили около 30 человек, а в технике — более десяти боевых бронированных машин и автомобилей."Кроме того, в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета украинских националистов", — добавил Рулев.Подразделения противовоздушной обороны подавили два ударных беспилотника, заключил он.

https://ria.ru/20230430/kontrnastuplenie-1868792561.html

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херсон, вооруженные силы украины, безопасность