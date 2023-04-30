https://ria.ru/20230430/siriya-1868819564.html
Главы МИД арабских стран проведут консультации по возвращению Сирии в ЛАГ
Главы МИД арабских стран проведут консультации по возвращению Сирии в ЛАГ - РИА Новости, 30.04.2023
Главы МИД арабских стран проведут консультации по возвращению Сирии в ЛАГ
Министры иностранных дел Сирии, Египта, Ирака, Саудовской Аравии и Иордании соберутся на встречу в Аммане в понедельник, 1 мая, чтобы продолжить консультации по РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T11:11
2023-04-30T11:11
2023-04-30T11:11
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сирия
лига арабских государств
иордания
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АММАН, 30 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел Сирии, Египта, Ирака, Саудовской Аравии и Иордании соберутся на встречу в Аммане в понедельник, 1 мая, чтобы продолжить консультации по возвращению Сирии в Лигу арабских государств, говорится в сообщении МИД Иордании. Саудовская Аравия провела в апреле консультативную встречу в Джидде с участием глав МИД шести стран Персидского залива, Египта, Иордании и Ирака, чтобы обсудить возможность восстановления отношений с официальными властями Сирии и возвращения Дамаска в Лигу арабских государств, его членство в которой было приостановлено в 2011 году в знак протеста против внутренней политики сирийских властей. Участники встречи договорились о необходимости усиления роли арабских стран в разрешении сирийского кризиса. Ряд арабских аналитиков прогнозируют восстановление членства Сирии в ЛАГ до или во время межарабского саммита, который пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, лига арабских государств, иордания, египет, амман (город)
В мире, Сирия, Лига арабских государств, Иордания, Египет, Амман (город)
Главы МИД арабских стран проведут консультации по возвращению Сирии в ЛАГ
Главы МИД арабских стран соберутся в Аммане для консультаций по возвращению Сирии в ЛАГ
АММАН, 30 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел Сирии, Египта, Ирака, Саудовской Аравии и Иордании соберутся на встречу в Аммане в понедельник, 1 мая, чтобы продолжить консультации по возвращению Сирии в Лигу арабских государств, говорится в сообщении МИД Иордании.
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"Иордания примет завтра, 1 мая, встречу министров иностранных дел королевства Иордании, Саудовской Аравии, Ирака, Египта с министром иностранных дел Сирии. Эта встреча проводится в продолжение консультативной встречи стран Персидского залива, Иордании, Ирака и Египта, которая прошла 14 апреля в Джидде", - отмечается в сообщении.
Саудовская Аравия провела в апреле консультативную встречу в Джидде с участием глав МИД шести стран Персидского залива, Египта, Иордании и Ирака, чтобы обсудить возможность восстановления отношений с официальными властями Сирии и возвращения Дамаска в Лигу арабских государств, его членство в которой было приостановлено в 2011 году в знак протеста против внутренней политики сирийских властей.
Участники встречи договорились о необходимости усиления роли арабских стран в разрешении сирийского кризиса.
Ряд арабских аналитиков прогнозируют восстановление членства Сирии в ЛАГ до или во время межарабского саммита, который пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.
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