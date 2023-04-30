https://ria.ru/20230430/siriya-1868819564.html

Главы МИД арабских стран проведут консультации по возвращению Сирии в ЛАГ

Главы МИД арабских стран проведут консультации по возвращению Сирии в ЛАГ - РИА Новости, 30.04.2023

Главы МИД арабских стран проведут консультации по возвращению Сирии в ЛАГ

Министры иностранных дел Сирии, Египта, Ирака, Саудовской Аравии и Иордании соберутся на встречу в Аммане в понедельник, 1 мая, чтобы продолжить консультации по РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T11:11

2023-04-30T11:11

2023-04-30T11:11

в мире

сирия

лига арабских государств

иордания

египет

амман (город)

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АММАН, 30 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел Сирии, Египта, Ирака, Саудовской Аравии и Иордании соберутся на встречу в Аммане в понедельник, 1 мая, чтобы продолжить консультации по возвращению Сирии в Лигу арабских государств, говорится в сообщении МИД Иордании. Саудовская Аравия провела в апреле консультативную встречу в Джидде с участием глав МИД шести стран Персидского залива, Египта, Иордании и Ирака, чтобы обсудить возможность восстановления отношений с официальными властями Сирии и возвращения Дамаска в Лигу арабских государств, его членство в которой было приостановлено в 2011 году в знак протеста против внутренней политики сирийских властей. Участники встречи договорились о необходимости усиления роли арабских стран в разрешении сирийского кризиса. Ряд арабских аналитиков прогнозируют восстановление членства Сирии в ЛАГ до или во время межарабского саммита, который пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

сирия

иордания

египет

амман (город)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, лига арабских государств, иордания, египет, амман (город)