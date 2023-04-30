https://ria.ru/20230430/shtrafy-1868794248.html

Вице-спикер Госдумы предложил увеличить штрафы за утечку данных

Вице-спикер Госдумы предложил увеличить штрафы за утечку данных - РИА Новости, 30.04.2023

Вице-спикер Госдумы предложил увеличить штрафы за утечку данных

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T03:16

2023-04-30T03:16

2023-04-30T03:21

технологии

борис чернышов (депутат)

максут шадаев

госдума рф

политика

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных. Об этом сам Чернышов сообщил в беседе с РИА Новости.По его мнению, такая сумма адекватна, поскольку персональные данные граждан, которые могут "утечь" к мошенникам, могут быть использованы в различных преступных целях."В целом речь идет об их продаже сторонним лицам, а также о распространении на так называемых "теневых форумах" Сети. Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки — это ситуация, в которой страдают наши граждане, государство должно их защитить", — добавил политик.Кроме того, подчеркнул Чернышов, необходимо учитывать и интересы компаний, поэтому также следует предусмотреть верхний "потолок" штрафа за подобное деяние.

https://ria.ru/20230426/inoagenty-1867952805.html

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технологии, борис чернышов (депутат), максут шадаев, госдума рф, политика