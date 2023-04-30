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Вице-спикер Госдумы предложил увеличить штрафы за утечку данных
Вице-спикер Госдумы предложил увеличить штрафы за утечку данных - РИА Новости, 30.04.2023
Вице-спикер Госдумы предложил увеличить штрафы за утечку данных
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T03:16
2023-04-30T03:16
2023-04-30T03:21
технологии
борис чернышов (депутат)
максут шадаев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных. Об этом сам Чернышов сообщил в беседе с РИА Новости.По его мнению, такая сумма адекватна, поскольку персональные данные граждан, которые могут "утечь" к мошенникам, могут быть использованы в различных преступных целях."В целом речь идет об их продаже сторонним лицам, а также о распространении на так называемых "теневых форумах" Сети. Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки — это ситуация, в которой страдают наши граждане, государство должно их защитить", — добавил политик.Кроме того, подчеркнул Чернышов, необходимо учитывать и интересы компаний, поэтому также следует предусмотреть верхний "потолок" штрафа за подобное деяние.
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технологии, борис чернышов (депутат), максут шадаев, госдума рф, политика
Технологии, Борис Чернышов (депутат), Максут Шадаев, Госдума РФ, Политика
Вице-спикер Госдумы предложил увеличить штрафы за утечку данных
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил Минцифры увеличить штрафы за утечку данных
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных. Об этом сам Чернышов сообщил в беседе с РИА Новости.
«
"Порядок работы с персональными данными россиян стоит ужесточить, этого требуют сегодняшние реалии. Административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до одного миллиарда рублей", — заявил депутат.
По его мнению, такая сумма адекватна, поскольку персональные данные граждан, которые могут "утечь" к мошенникам, могут быть использованы в различных преступных целях.
"В целом речь идет об их продаже сторонним лицам, а также о распространении на так называемых "теневых форумах" Сети. Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки — это ситуация, в которой страдают наши граждане, государство должно их защитить", — добавил политик.
Кроме того, подчеркнул Чернышов, необходимо учитывать и интересы компаний, поэтому также следует предусмотреть верхний "потолок" штрафа за подобное деяние.
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