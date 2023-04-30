https://ria.ru/20230430/shoubiz-1868232855.html
Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России"
Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России" - РИА Новости, 30.04.2023
Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России"
30 апреля празднуется Международный день джаза. В подкасте "Роман о шоубизе" побывала певица Мариам Мерабова.
2023-04-30T08:24
2023-04-30T08:24
2023-04-30T08:24
роман о шоубизе
мариам мерабова
музыка
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Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России"
audio/mpeg
Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России"
Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России"
audio/mpeg
В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым она рассказала:1. Как прошло 100-летие российского джаза. 2. Почему российских музыкантов не знают на Западе. 3. Что нужно сделать, чтобы джаз стал массовым. 4. Как советские композиторы показывали джаз в мультфильмах. 5. Хочет ли Мерабова мировой славы. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариам мерабова , аудио, музыка
Роман о шоубизе, Мариам Мерабова , Музыка
Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России"
30 апреля празднуется Международный день джаза. В подкасте "Роман о шоубизе" побывала певица Мариам Мерабова.
В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым она рассказала:
1. Как прошло 100-летие российского джаза.
2. Почему российских музыкантов не знают на Западе.
3. Что нужно сделать, чтобы джаз стал массовым.
4. Как советские композиторы показывали джаз в мультфильмах.
5. Хочет ли Мерабова мировой славы.
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