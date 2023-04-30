https://ria.ru/20230430/shoubiz-1868232855.html

Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России"

Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России" - РИА Новости, 30.04.2023

Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России"

30 апреля празднуется Международный день джаза. В подкасте "Роман о шоубизе" побывала певица Мариам Мерабова.

2023-04-30T08:24

2023-04-30T08:24

2023-04-30T08:24

роман о шоубизе

мариам мерабова

музыка

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Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России" audio/mpeg

Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России" Мариам Мерабова: "В США джаза нет, музыканты кормятся в России" audio/mpeg

В разговоре с шеф-редактором отдела "Культура и стиль жизни" Романом Харрасовым она рассказала:1. Как прошло 100-летие российского джаза. 2. Почему российских музыкантов не знают на Западе. 3. Что нужно сделать, чтобы джаз стал массовым. 4. Как советские композиторы показывали джаз в мультфильмах. 5. Хочет ли Мерабова мировой славы. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Роман Харрасов

мариам мерабова , аудио, музыка