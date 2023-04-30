https://ria.ru/20230430/shkola-1868832562.html
Посол в Варшаве сообщил о возобновлении работы школы при посольстве 10 мая
Посол в Варшаве сообщил о возобновлении работы школы при посольстве 10 мая - РИА Новости, 30.04.2023
Посол в Варшаве сообщил о возобновлении работы школы при посольстве 10 мая
Школа при российском посольстве в Варшаве начнет работу с 10 мая в другом здании, рассказал РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T13:08
2023-04-30T13:08
2023-04-30T14:53
россия
польша
варшава
в мире
сергей андреев (дипломат)
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ВАРШАВА, 30 апр — РИА Новости. Школа при российском посольстве в Варшаве начнет работу с 10 мая в другом здании, рассказал РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев.Пока что, по словам Андреева, из школы продолжают вывозить имущество."Вчера представители службы судебных приставов занимались описыванием имущества, а сегодня с утра сотрудники школы и посольства занимаются как раз его вывозом", — добавил он.Посол отметил, что протест по поводу силового изъятия здания школы дипломаты подадут 2 мая, когда польские государственные учреждения возобновят работу."Сегодня его даже некуда передать", — пояснил Андреев.Первого марта прошлого года польские власти объявили о начале процесса изъятия недвижимости в Варшаве, которую считают находящейся в "незаконном владении России". Речь идет о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.Накануне утром представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции явились в школу, взломали калитку и ворвались в здание. Российский МИД заявил, что столь наглый шаг Варшавы не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.
https://ria.ru/20230429/polsha-1868716260.html
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россия, польша, варшава, в мире, сергей андреев (дипломат)
Россия, Польша, Варшава, В мире, Сергей Андреев (дипломат)
Посол в Варшаве сообщил о возобновлении работы школы при посольстве 10 мая
Посол в Польше Андреев: школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу 10 мая
ВАРШАВА, 30 апр — РИА Новости. Школа при российском посольстве в Варшаве начнет работу с 10 мая в другом здании, рассказал РИА Новости глава дипмиссии Сергей Андреев.
«
"После майских праздников. После 9 мая. Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте. После того как это все будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме", — сказал он.
Пока что, по словам Андреева, из школы продолжают вывозить имущество.
"Вчера представители службы судебных приставов занимались описыванием имущества, а сегодня с утра сотрудники школы и посольства занимаются как раз его вывозом", — добавил он.
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Посол отметил, что протест по поводу силового изъятия здания школы дипломаты подадут 2 мая, когда польские государственные учреждения возобновят работу.
"Сегодня его даже некуда передать", — пояснил Андреев.
Первого марта прошлого года польские власти объявили о начале процесса изъятия недвижимости в Варшаве, которую считают находящейся в "незаконном владении России". Речь идет о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.
Накануне утром представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции явились в школу, взломали калитку и ворвались в здание. Российский МИД
заявил, что столь наглый шаг Варшавы не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши
в России
.
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