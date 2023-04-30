https://ria.ru/20230430/shashlyk-1868820567.html

Россиянам рассказали, как не отравиться шашлыком

Россиянам рассказали, как не отравиться шашлыком - РИА Новости, 30.04.2023

Россиянам рассказали, как не отравиться шашлыком

Риск получить пищевое отравление от шашлыка выше, если он замаринован в "белом" соусе, в том числе на основе майонеза, при этом, выбирая мясо, стоит обращать... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T11:25

2023-04-30T11:25

2023-04-30T11:25

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Риск получить пищевое отравление от шашлыка выше, если он замаринован в "белом" соусе, в том числе на основе майонеза, при этом, выбирая мясо, стоит обращать внимание и на размер кусочков, рассказала РИА Новости эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Завьялова отметила, что майонез не содержит консервантов и по сравнению, например, с вином или уксусом, которые являются природными консервантами, может испортиться быстрее. Эксперт посоветовала обращать внимание на дату изготовления, особенно если планируется готовить шашлык не сразу, а, например, сначала отвезти его на дачу. Так, дата должна быть максимально близкой к моменту покупки, а если предстоит долгая дорога, то следует положить шашлык в переносной холодильник. Отмечается, что в целом мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от количества мышечной ткани - чем выше процент мышечной ткани, тем выше категория мяса, а вместе с ней выше и его пищевая и биологическая ценность. Существует пять таких групп: А (более 80% мышечной ткани), Б (от 60% до 80%), В (от 40% до 60%), Г (от 20% до 40%) и Д (менее 20%). "Отдавайте предпочтение категориям А и Б. Категории Г и Д – это шашлык с чрезвычайно высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже - прежде всего по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа и цинка", - заключила Завьялова.

https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868477713.html

https://ria.ru/20230428/dietolog-1868317896.html

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общество, роскачество, здоровье - общество, еда