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Россиянам рассказали, как не отравиться шашлыком - РИА Новости, 30.04.2023
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11:25 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/shashlyk-1868820567.html
Россиянам рассказали, как не отравиться шашлыком
Россиянам рассказали, как не отравиться шашлыком - РИА Новости, 30.04.2023
Россиянам рассказали, как не отравиться шашлыком
Риск получить пищевое отравление от шашлыка выше, если он замаринован в "белом" соусе, в том числе на основе майонеза, при этом, выбирая мясо, стоит обращать... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T11:25
2023-04-30T11:25
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Риск получить пищевое отравление от шашлыка выше, если он замаринован в "белом" соусе, в том числе на основе майонеза, при этом, выбирая мясо, стоит обращать внимание и на размер кусочков, рассказала РИА Новости эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Завьялова отметила, что майонез не содержит консервантов и по сравнению, например, с вином или уксусом, которые являются природными консервантами, может испортиться быстрее. Эксперт посоветовала обращать внимание на дату изготовления, особенно если планируется готовить шашлык не сразу, а, например, сначала отвезти его на дачу. Так, дата должна быть максимально близкой к моменту покупки, а если предстоит долгая дорога, то следует положить шашлык в переносной холодильник. Отмечается, что в целом мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от количества мышечной ткани - чем выше процент мышечной ткани, тем выше категория мяса, а вместе с ней выше и его пищевая и биологическая ценность. Существует пять таких групп: А (более 80% мышечной ткани), Б (от 60% до 80%), В (от 40% до 60%), Г (от 20% до 40%) и Д (менее 20%). "Отдавайте предпочтение категориям А и Б. Категории Г и Д – это шашлык с чрезвычайно высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже - прежде всего по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа и цинка", - заключила Завьялова.
https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868477713.html
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общество, роскачество, здоровье - общество, еда
Общество, Роскачество, Здоровье - Общество, Еда
Россиянам рассказали, как не отравиться шашлыком

Роскачество: риск отравиться шашлыком в белом соусе, в том числе на майонезе, выше

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтдых горожан в парках Москвы
Отдых горожан в парках Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Риск получить пищевое отравление от шашлыка выше, если он замаринован в "белом" соусе, в том числе на основе майонеза, при этом, выбирая мясо, стоит обращать внимание и на размер кусочков, рассказала РИА Новости эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
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"Покупая нарезанный и замаринованный шашлык, обращайте внимание на размер и массу кусочков... Они должны быть максимально однородны, для того чтобы шашлык было удобно нанизывать на шампур и для того чтобы на шампуре шашлык равномерно доходил до готовности... Не выбирайте шашлык в "белых" соусах, например, на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается", - подчеркнула она.
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Завьялова отметила, что майонез не содержит консервантов и по сравнению, например, с вином или уксусом, которые являются природными консервантами, может испортиться быстрее.
Эксперт посоветовала обращать внимание на дату изготовления, особенно если планируется готовить шашлык не сразу, а, например, сначала отвезти его на дачу. Так, дата должна быть максимально близкой к моменту покупки, а если предстоит долгая дорога, то следует положить шашлык в переносной холодильник.
Отмечается, что в целом мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от количества мышечной ткани - чем выше процент мышечной ткани, тем выше категория мяса, а вместе с ней выше и его пищевая и биологическая ценность. Существует пять таких групп: А (более 80% мышечной ткани), Б (от 60% до 80%), В (от 40% до 60%), Г (от 20% до 40%) и Д (менее 20%).
"Отдавайте предпочтение категориям А и Б. Категории Г и Д – это шашлык с чрезвычайно высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже - прежде всего по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа и цинка", - заключила Завьялова.
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