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Володин высказался о ситуации на Западе из-за санкций против России - РИА Новости, 30.04.2023
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14:39 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/sanktsii-1868843385.html
Володин высказался о ситуации на Западе из-за санкций против России
Володин высказался о ситуации на Западе из-за санкций против России - РИА Новости, 30.04.2023
Володин высказался о ситуации на Западе из-за санкций против России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию в странах Запада из-за санкций против РФ, сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T14:39
2023-04-30T14:39
россия
европа
вячеслав володин
госдума рф
павел зарубин
санкции в отношении россии
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию в странах Запада из-за санкций против РФ, сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1", что граждане Европы на себе испытывают все тяжести решения Вашингтона и Брюсселя, в том числе инфляцию в своих странах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230427/sanktsii-1868276174.html
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россия, европа, вячеслав володин, госдума рф, павел зарубин, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Европа, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Павел Зарубин, Санкции в отношении России, В мире
Володин высказался о ситуации на Западе из-за санкций против России

Спикер ГД Володин: граждане Европы на себе испытывают тяжести решения о санкциях Брюсселя

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию в странах Запада из-за санкций против РФ, сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1", что граждане Европы на себе испытывают все тяжести решения Вашингтона и Брюсселя, в том числе инфляцию в своих странах.
«
"Экономика начинает трещать, инфляция зашкаливает. Когда речь идет о гражданах Европы, они на себе испытывают все тяжести решения Вашингтона и Брюсселя. За это время ряд правительств уже ушли в отставку. Если говорить про Соединенные Штаты Америки, там кризис, просто на просто, достигает своего апогея. И в этой ситуации им надо включать голову, понимать ответственность и думать прежде всего об интересах своих граждан", - сказал Володин.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РоссияЕвропаВячеслав ВолодинГосдума РФПавел ЗарубинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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