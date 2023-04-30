https://ria.ru/20230430/sanktsii-1868843385.html

Володин высказался о ситуации на Западе из-за санкций против России

Володин высказался о ситуации на Западе из-за санкций против России - РИА Новости, 30.04.2023

Володин высказался о ситуации на Западе из-за санкций против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию в странах Запада из-за санкций против РФ, сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T14:39

2023-04-30T14:39

2023-04-30T14:39

россия

европа

вячеслав володин

госдума рф

павел зарубин

санкции в отношении россии

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию в странах Запада из-за санкций против РФ, сообщил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1", что граждане Европы на себе испытывают все тяжести решения Вашингтона и Брюсселя, в том числе инфляцию в своих странах. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230427/sanktsii-1868276174.html

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россия, европа, вячеслав володин, госдума рф, павел зарубин, санкции в отношении россии, в мире