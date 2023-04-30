https://ria.ru/20230430/rumyniya-1868906237.html

В Румынии перевернулась пассажирская лодка, погиб ребенок

В Румынии перевернулась пассажирская лодка, погиб ребенок - РИА Новости, 30.04.2023

В Румынии перевернулась пассажирская лодка, погиб ребенок

Лодка с 12 пассажирами перевернулась на реке Муре в румынском уезде Тимиш, погиб трехлетний ребенок, четыре человека пропали, сообщает пресс-служба полиции. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T23:09

2023-04-30T23:09

2023-04-30T23:09

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Лодка с 12 пассажирами перевернулась на реке Муре в румынском уезде Тимиш, погиб трехлетний ребенок, четыре человека пропали, сообщает пресс-служба полиции. Река Муреш разделяет два уезда Румынии - Арад и Тимиш. В полиции уточнили, что трое взрослых и трое детей из перевернувшейся лодки были доставлены спасателями на арадский берег. К берегу уезда Тимиш вынесло тела 28-летней женщины и трехлетнего ребенка, последнего спасти не удалось. К поисковой операции привлечены спасатели, медики и сотрудники полиции из обоих уездов.

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в мире, румыния