В Румынии перевернулась пассажирская лодка, погиб ребенок
В Румынии перевернулась лодка с 12 пассажирами, погиб ребенок, четверо пропали
© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Бухаресте
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Бухаресте. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Лодка с 12 пассажирами перевернулась на реке Муре в румынском уезде Тимиш, погиб трехлетний ребенок, четыре человека пропали, сообщает пресс-служба полиции.
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"30 апреля этого года, около 20:10 (совпадает с мск), сотрудники полиции коммуны Периам уезда Тимиш получили сообщение о том, что перевернулась лодка, в которой находились 12 человек. К сожалению, несовершеннолетний был признан мертвым. 2 других взрослых и 2 детей нигде не найдены", - говорится в сообщении полиции.
Река Муреш разделяет два уезда Румынии - Арад и Тимиш.
В полиции уточнили, что трое взрослых и трое детей из перевернувшейся лодки были доставлены спасателями на арадский берег. К берегу уезда Тимиш вынесло тела 28-летней женщины и трехлетнего ребенка, последнего спасти не удалось.
К поисковой операции привлечены спасатели, медики и сотрудники полиции из обоих уездов.