https://ria.ru/20230430/robot-1868847218.html

В России запустили первого робота-уборщика "Пикселя"

В России запустили первого робота-уборщика "Пикселя" - РИА Новости, 30.04.2023

В России запустили первого робота-уборщика "Пикселя"

Первого в России робота-уборщика "Пикселя" запустили на улицах Москвы в тестовом режиме, уже 112 стартапов в области робототехники работают в городе, сообщил в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:10

2023-04-30T15:10

2023-04-30T15:10

технологии

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первого в России робота-уборщика "Пикселя" запустили на улицах Москвы в тестовом режиме, уже 112 стартапов в области робототехники работают в городе, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что всю программную часть, кузов, шасси и конструкцию робота разрабатывала российская команда. Кроме того, они вместе с белорусскими партнёрами делали элементы дизайна и системы управления. По его словам, "Пиксель" может делать влажную уборку, подметать тротуары в течение 16 часов и работать в любое время года. Сейчас робот работает в тестовом режиме в сопровождении оператора. Собянин также сообщил о стартапах в области робототехники, разработки которых поддерживают в Москве. Так, робот-охранник от компании "Гумич" уже прошёл пилотное тестирование, сейчас налаживается его серийное производство. Блины от такого робота можно попробовать на станциях московского метро "Воробьёвы горы", БКЛ "Сокольники" и ТПУ "Нижегородская", а также в "Сколково" и парке "Зарядье", уточнил он.

https://ria.ru/20230425/ovchinskiy-1867512417.html

https://ria.ru/20230414/roboty-1865210022.html

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технологии, россия, москва, сергей собянин