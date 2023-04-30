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В России запустили первого робота-уборщика "Пикселя" - РИА Новости, 30.04.2023
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15:10 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/robot-1868847218.html
В России запустили первого робота-уборщика "Пикселя"
В России запустили первого робота-уборщика "Пикселя" - РИА Новости, 30.04.2023
В России запустили первого робота-уборщика "Пикселя"
Первого в России робота-уборщика "Пикселя" запустили на улицах Москвы в тестовом режиме, уже 112 стартапов в области робототехники работают в городе, сообщил в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:10
2023-04-30T15:10
технологии
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первого в России робота-уборщика "Пикселя" запустили на улицах Москвы в тестовом режиме, уже 112 стартапов в области робототехники работают в городе, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что всю программную часть, кузов, шасси и конструкцию робота разрабатывала российская команда. Кроме того, они вместе с белорусскими партнёрами делали элементы дизайна и системы управления. По его словам, "Пиксель" может делать влажную уборку, подметать тротуары в течение 16 часов и работать в любое время года. Сейчас робот работает в тестовом режиме в сопровождении оператора. Собянин также сообщил о стартапах в области робототехники, разработки которых поддерживают в Москве. Так, робот-охранник от компании "Гумич" уже прошёл пилотное тестирование, сейчас налаживается его серийное производство. Блины от такого робота можно попробовать на станциях московского метро "Воробьёвы горы", БКЛ "Сокольники" и ТПУ "Нижегородская", а также в "Сколково" и парке "Зарядье", уточнил он.
https://ria.ru/20230425/ovchinskiy-1867512417.html
https://ria.ru/20230414/roboty-1865210022.html
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технологии, россия, москва, сергей собянин
Технологии, Россия, Москва, Сергей Собянин
В России запустили первого робота-уборщика "Пикселя"

Мэр Собянин: первого в России робота-уборщика "Пикселя" запустили на московских улицах

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramРобот-уборщик "Пиксель" на улицах Москвы
Робот-уборщик Пиксель на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Робот-уборщик "Пиксель" на улицах Москвы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первого в России робота-уборщика "Пикселя" запустили на улицах Москвы в тестовом режиме, уже 112 стартапов в области робототехники работают в городе, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Запустили на улицах столицы первого в России робота-уборщика "Пикселя". Это разработка московской компании "Автономика" - резидента кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ ... Постоянно поддерживаем разработки в области робототехники - в столице уже работают 112 стартапов и инновационных компаний", - написал Собянин.
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Он отметил, что всю программную часть, кузов, шасси и конструкцию робота разрабатывала российская команда. Кроме того, они вместе с белорусскими партнёрами делали элементы дизайна и системы управления. По его словам, "Пиксель" может делать влажную уборку, подметать тротуары в течение 16 часов и работать в любое время года. Сейчас робот работает в тестовом режиме в сопровождении оператора.
Собянин также сообщил о стартапах в области робототехники, разработки которых поддерживают в Москве. Так, робот-охранник от компании "Гумич" уже прошёл пилотное тестирование, сейчас налаживается его серийное производство.
«
"Ещё одна разработка - "Блиндозер" - победитель конкурса "Новатор Москвы" в 2021 году. Это первый в мире вендинговый аппарат, который выпекает блины на глазах у покупателя. При этом он сам контролирует сроки годности всех ингредиентов", - добавил мэр Москвы.
Блины от такого робота можно попробовать на станциях московского метро "Воробьёвы горы", БКЛ "Сокольники" и ТПУ "Нижегородская", а также в "Сколково" и парке "Зарядье", уточнил он.
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