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В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери
В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери - РИА Новости, 30.04.2023
В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери
В Ростове-на-Дону супружескую пару задержали по подозрению в убийстве маленькой дочери, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:36
2023-04-30T12:36
2023-04-30T16:24
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр — РИА Новости. В Ростове-на-Дону супружескую пару задержали по подозрению в убийстве маленькой дочери, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. "По предварительным данным, 28 апреля 2023 года супруги, находясь по месту жительства <…>, причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери, повлекшие ее смерть", — говорится в релизе.После этого, добавили в СК, супруги попытались спрятать тело, а 23-летняя мать погибшей девочки заявила в полицию о том, что ребенка якобы похитили.В итоге муж и жена были задержаны. В квартире нашли останки ребенка и другие доказательства. Следствие попросило суд заключить подозреваемых под стражу.
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ростовская область
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери
Супружескую пару задержали в Ростове-на-Дону по подозрению в убийстве малолетней дочери
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр — РИА Новости.
В Ростове-на-Дону супружескую пару задержали по подозрению в убийстве маленькой дочери, сообщила пресс-служба
регионального главка Следственного комитета.
"По предварительным данным, 28 апреля 2023 года супруги, находясь по месту жительства <…>, причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери, повлекшие ее смерть", — говорится в релизе.
После этого, добавили в СК, супруги попытались спрятать тело, а 23-летняя мать погибшей девочки заявила в полицию о том, что ребенка якобы похитили.
В итоге муж и жена были задержаны. В квартире нашли останки ребенка и другие доказательства. Следствие попросило суд заключить подозреваемых под стражу.
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