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В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери

В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери - РИА Новости, 30.04.2023

В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери

В Ростове-на-Дону супружескую пару задержали по подозрению в убийстве маленькой дочери, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T12:36

2023-04-30T12:36

2023-04-30T16:24

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр — РИА Новости. В Ростове-на-Дону супружескую пару задержали по подозрению в убийстве маленькой дочери, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. "По предварительным данным, 28 апреля 2023 года супруги, находясь по месту жительства <…>, причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери, повлекшие ее смерть", — говорится в релизе.После этого, добавили в СК, супруги попытались спрятать тело, а 23-летняя мать погибшей девочки заявила в полицию о том, что ребенка якобы похитили.В итоге муж и жена были задержаны. В квартире нашли останки ребенка и другие доказательства. Следствие попросило суд заключить подозреваемых под стражу.

https://ria.ru/20220614/prigovor-1795122129.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, ростов-на-дону