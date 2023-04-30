Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 30.04.2023 (обновлено: 16:24 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/rebenok-1868829989.html
В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери
В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери - РИА Новости, 30.04.2023
В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери
В Ростове-на-Дону супружескую пару задержали по подозрению в убийстве маленькой дочери, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:36
2023-04-30T16:24
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр — РИА Новости. В Ростове-на-Дону супружескую пару задержали по подозрению в убийстве маленькой дочери, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. "По предварительным данным, 28 апреля 2023 года супруги, находясь по месту жительства &lt;…&gt;, причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери, повлекшие ее смерть", — говорится в релизе.После этого, добавили в СК, супруги попытались спрятать тело, а 23-летняя мать погибшей девочки заявила в полицию о том, что ребенка якобы похитили.В итоге муж и жена были задержаны. В квартире нашли останки ребенка и другие доказательства. Следствие попросило суд заключить подозреваемых под стражу.
https://ria.ru/20220614/prigovor-1795122129.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону родителей заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери

Супружескую пару задержали в Ростове-на-Дону по подозрению в убийстве малолетней дочери

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр — РИА Новости. В Ростове-на-Дону супружескую пару задержали по подозрению в убийстве маленькой дочери, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
"По предварительным данным, 28 апреля 2023 года супруги, находясь по месту жительства <…>, причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери, повлекшие ее смерть", — говорится в релизе.
После этого, добавили в СК, супруги попытались спрятать тело, а 23-летняя мать погибшей девочки заявила в полицию о том, что ребенка якобы похитили.
В итоге муж и жена были задержаны. В квартире нашли останки ребенка и другие доказательства. Следствие попросило суд заключить подозреваемых под стражу.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Жительница Тувы, убившая младенца из-за плача, получила 13 лет колонии
14 июня 2022, 09:28
 
ПроисшествияРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала