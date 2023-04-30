https://ria.ru/20230430/razvedka-1868907767.html
Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган
Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2023
Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала "лидера ИГ"* в ходе операции в субботу в Сирии. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:33
2023-04-30T23:33
2023-04-30T23:40
в мире
турция
сирия
исламское государство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845547198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0dfa659df8b7ef843d17ed7d34da3bee.jpg
АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала "лидера ИГ"* в ходе операции в субботу в Сирии."Наша Национальная разведывательная организация в течение длительного времени следила за так называемым лидером ДАЕШ (ИГ) Абу Хусейн аль-Курейши. Этот человек был ликвидирован в ходе операции, проведенной MİT в Сирии вчера. Мы будем продолжать борьбу с террористическими организациями, не делая между ними различий", - сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230430/erdogan-1868904751.html
турция
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845547198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_227afb636fc8f8685d36725d5056a151.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, исламское государство, россия
В мире, Турция, Сирия, Исламское государство, Россия
Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган
Эрдоган: нацразведка Турции в субботу ликвидировала главаря ИГ в Сирии