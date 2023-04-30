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Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2023
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23:33 30.04.2023 (обновлено: 23:40 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/razvedka-1868907767.html
Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган
Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2023
Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала "лидера ИГ"* в ходе операции в субботу в Сирии. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:33
2023-04-30T23:40
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АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала "лидера ИГ"* в ходе операции в субботу в Сирии."Наша Национальная разведывательная организация в течение длительного времени следила за так называемым лидером ДАЕШ (ИГ) Абу Хусейн аль-Курейши. Этот человек был ликвидирован в ходе операции, проведенной MİT в Сирии вчера. Мы будем продолжать борьбу с террористическими организациями, не делая между ними различий", - сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, турция, сирия, исламское государство, россия
В мире, Турция, Сирия, Исламское государство, Россия
Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган

Эрдоган: нацразведка Турции в субботу ликвидировала главаря ИГ в Сирии

© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара . Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала "лидера ИГ"* в ходе операции в субботу в Сирии.
"Наша Национальная разведывательная организация в течение длительного времени следила за так называемым лидером ДАЕШ (ИГ) Абу Хусейн аль-Курейши. Этот человек был ликвидирован в ходе операции, проведенной MİT в Сирии вчера. Мы будем продолжать борьбу с террористическими организациями, не делая между ними различий", - сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.
* Запрещенная в России террористическая организация
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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