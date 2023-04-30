https://ria.ru/20230430/razvedka-1868907767.html

Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган

Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2023

Нацразведка Турции ликвидировала главаря ИГ* в Сирии, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала "лидера ИГ"* в ходе операции в субботу в Сирии. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T23:33

2023-04-30T23:33

2023-04-30T23:40

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АНКАРА, 30 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Национальная разведка страны (MİT) ликвидировала "лидера ИГ"* в ходе операции в субботу в Сирии."Наша Национальная разведывательная организация в течение длительного времени следила за так называемым лидером ДАЕШ (ИГ) Абу Хусейн аль-Курейши. Этот человек был ликвидирован в ходе операции, проведенной MİT в Сирии вчера. Мы будем продолжать борьбу с террористическими организациями, не делая между ними различий", - сказал Эрдоган в интервью местным телеканалам.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230430/erdogan-1868904751.html

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в мире, турция, сирия, исламское государство, россия