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Российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/pvo-1868850502.html
Российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"
Российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" - РИА Новости, 30.04.2023
Российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"
Российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", также уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:30
2023-04-30T15:30
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
запорожская область
безопасность
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", также уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Также уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, а также Кирилловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 3905 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8920 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9882 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, сумская область, запорожская область, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Запорожская область, Безопасность, В мире
Российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Минобороны: российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", также уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Также уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, а также Кирилловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 3905 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8920 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9882 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 апреля, 17:08
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьЗапорожская областьБезопасностьВ мире
 
 
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