https://ria.ru/20230430/puma-1868904947.html

Бундесвер намерен заказать изготовление 50 БМП Puma, пишут СМИ

Бундесвер намерен заказать изготовление 50 БМП Puma, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2023

Бундесвер намерен заказать изготовление 50 БМП Puma, пишут СМИ

В министерстве обороны Германии намерены приобрести 50 БМП Puma для нужд немецкой армии, хотя данная модель известна своими частыми поломками и недолговечной... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T22:52

2023-04-30T22:52

2023-04-30T22:52

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борис писториус

бундесвер германии

bild

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кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. В министерстве обороны Германии намерены приобрести 50 БМП Puma для нужд немецкой армии, хотя данная модель известна своими частыми поломками и недолговечной службой, сообщает издание Bild am Sonntag. "Министр обороны Борис Писториус хочет купить новые Puma. Министерство под его начальством считает все проблемы с боевой машиной пехоты решенными, хотя ещё в декабре все 18 имеющихся машин вышли из строя во время учений", - сообщает издание со ссылкой на источники в ведомстве. По информации Bild, министерство планирует в ближайшем будущем подписать с оборонными концернами договор на покупку 50 БМП данной модели стоимостью в 1,5 миллиарда евро и дополнительное изготовление 150 машин для продажи партнёрам по НАТО. Средства для оплаты министерство планируют получить из специального фонда для модернизации бундесвера размером в 100 миллиардов евро. Планы министерства должны пройти несколько этапов согласования и могут быть отклонены. Ранее оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что будут модернизированы более 140 бронированных боевых машин Puma. Год назад бывшая министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что более половины из 350 боевых машин пехоты Puma на вооружении бундесвера находится не в боевой готовности. В декабре после сообщений о выходе из строя всех 18 принимавших участие в учениях "Пум" она не исключила полного отказа от дальнейших заказов на производство данного типа боевых машин.

https://ria.ru/20230430/merkel-1868814558.html

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868714256.html

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в мире, технологии, германия, борис писториус, бундесвер германии, bild, нато, кристина ламбрехт