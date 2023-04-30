https://ria.ru/20230430/problema-1868868003.html

Президент Чехии назвал главную проблему украинской армии

Президент Чехии назвал главную проблему украинской армии - РИА Новости, 30.04.2023

Президент Чехии назвал главную проблему украинской армии

Главная проблема украинской армии сегодня – нехватка снарядов, из-за этого, в частности, западные танки фактически становятся складским товаром, заявил в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T17:37

2023-04-30T17:37

2023-04-30T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

петр павел

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg

ПРАГА, 30 апр – РИА Новости. Главная проблема украинской армии сегодня – нехватка снарядов, из-за этого, в частности, западные танки фактически становятся складским товаром, заявил в воскресенье, после возвращения из поездки на Украину, президент Чехии Петр Павел. По словам Павела, западные партнеры поставляют Украине очень эффективную технику, такую, как современные танки, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов. Украинцы могут развернуть машины только на несколько дней, а потом должны их забрать. "По сути, это (танки) становится складским товаром. И в этом нет особого смысла", — отметил Павел, добавив, что Чехия вместе с союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов на Украину. Павел посетил Украину 28-29 апреля вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Они провели переговоры с Владимиром Зеленским, а также посетили ряд населенных пунктов, пострадавших во время обстрелов. Кроме того, Павел провел переговоры с руководством Днепровской области, которой Чехия намерена помогать в послевоенном восстановлении.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868854626.html

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html

украина

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, чехия, петр павел, вооруженные силы украины