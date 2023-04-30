https://ria.ru/20230430/problema-1868868003.html
Президент Чехии назвал главную проблему украинской армии
Президент Чехии назвал главную проблему украинской армии - РИА Новости, 30.04.2023
Президент Чехии назвал главную проблему украинской армии
Главная проблема украинской армии сегодня – нехватка снарядов, из-за этого, в частности, западные танки фактически становятся складским товаром, заявил в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:37
2023-04-30T17:37
2023-04-30T17:37
специальная военная операция на украине
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украина
чехия
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ПРАГА, 30 апр – РИА Новости. Главная проблема украинской армии сегодня – нехватка снарядов, из-за этого, в частности, западные танки фактически становятся складским товаром, заявил в воскресенье, после возвращения из поездки на Украину, президент Чехии Петр Павел. По словам Павела, западные партнеры поставляют Украине очень эффективную технику, такую, как современные танки, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов. Украинцы могут развернуть машины только на несколько дней, а потом должны их забрать. "По сути, это (танки) становится складским товаром. И в этом нет особого смысла", — отметил Павел, добавив, что Чехия вместе с союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов на Украину. Павел посетил Украину 28-29 апреля вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Они провели переговоры с Владимиром Зеленским, а также посетили ряд населенных пунктов, пострадавших во время обстрелов. Кроме того, Павел провел переговоры с руководством Днепровской области, которой Чехия намерена помогать в послевоенном восстановлении.
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868854626.html
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в мире, украина, чехия, петр павел, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Петр Павел, Вооруженные силы Украины
Президент Чехии назвал главную проблему украинской армии
Глава Чехии Павел: нехватка снарядов делает западные танки на Украине складским товаром
ПРАГА, 30 апр – РИА Новости. Главная проблема украинской армии сегодня – нехватка снарядов, из-за этого, в частности, западные танки фактически становятся складским товаром, заявил в воскресенье, после возвращения из поездки на Украину, президент Чехии Петр Павел.
По словам Павела, западные партнеры поставляют Украине очень эффективную технику, такую, как современные танки, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов. Украинцы могут развернуть машины только на несколько дней, а потом должны их забрать.
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"По сути, это (танки) становится складским товаром. И в этом нет особого смысла", — отметил Павел, добавив, что Чехия вместе с союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов на Украину.
«
"Техники, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления...", - сказал Павел, по мнению которого российская армия имеет преимущество в арторудиях и ракетных установках, но прежде всего – в количестве боеприпасов.
Павел посетил Украину 28-29 апреля вместе с президентом Словакии
Зузаной Чапутовой. Они провели переговоры с Владимиром Зеленским
, а также посетили ряд населенных пунктов, пострадавших во время обстрелов. Кроме того, Павел провел переговоры с руководством Днепровской области, которой Чехия намерена помогать в послевоенном восстановлении.
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