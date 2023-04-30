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"Все для Путина". Конгрессмен рассказал, за что его осуждают власти США - РИА Новости, 30.04.2023
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03:57 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/pravda-1868794443.html
"Все для Путина". Конгрессмен рассказал, за что его осуждают власти США
"Все для Путина". Конгрессмен рассказал, за что его осуждают власти США - РИА Новости, 30.04.2023
"Все для Путина". Конгрессмен рассказал, за что его осуждают власти США
Американские власти считают, что все законопроекты, направленные на аудит отправляемых Киеву средств, составляются "для Путина", заявил член палаты... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T03:57
2023-04-30T03:57
в мире
украина
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американские власти считают, что все законопроекты, направленные на аудит отправляемых Киеву средств, составляются "для Путина", заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц на своем Youtube-канале.По мнению политика, власти США должны вести прозрачную деятельность не только в отношении финансовой помощи Украине, но и военной. В частности, конгрессмен напомнил, что в своем проекте он предложил раскрыть всю правду о нахождении американских войск на территории Украины.В заключение член палаты представителей добавил, что существующие отчеты, связанные с поддержкой Украины, недостаточно "ясны и прозрачны". По его словам, администрации необходимо "дать возможность говорить американцам правду".Мэтт Гетц 17 апреля внес в конгресс проект резолюции, в котором заявил о необходимости передачи палате представителей всех документов, связанных с поддержкой Киева, а также потребовал информации о возможном нахождении ВС США на территории Украины.
https://ria.ru/20230418/ukraina-1865955805.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Все для Путина". Конгрессмен рассказал, за что его осуждают власти США

Конгрессмен Гетц: власти США считают проекты аудита средств для Украины выгодными Путину

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американские власти считают, что все законопроекты, направленные на аудит отправляемых Киеву средств, составляются "для Путина", заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц на своем Youtube-канале.
«

"Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!" — сказал Гетц, изображая высказывания своих коллег касательно его законопроекта.

По мнению политика, власти США должны вести прозрачную деятельность не только в отношении финансовой помощи Украине, но и военной. В частности, конгрессмен напомнил, что в своем проекте он предложил раскрыть всю правду о нахождении американских войск на территории Украины.
В заключение член палаты представителей добавил, что существующие отчеты, связанные с поддержкой Украины, недостаточно "ясны и прозрачны". По его словам, администрации необходимо "дать возможность говорить американцам правду".
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