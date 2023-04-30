https://ria.ru/20230430/pravda-1868794443.html

"Все для Путина". Конгрессмен рассказал, за что его осуждают власти США

"Все для Путина". Конгрессмен рассказал, за что его осуждают власти США - РИА Новости, 30.04.2023

"Все для Путина". Конгрессмен рассказал, за что его осуждают власти США

Американские власти считают, что все законопроекты, направленные на аудит отправляемых Киеву средств, составляются "для Путина", заявил член палаты... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T03:57

2023-04-30T03:57

2023-04-30T03:57

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американские власти считают, что все законопроекты, направленные на аудит отправляемых Киеву средств, составляются "для Путина", заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц на своем Youtube-канале.По мнению политика, власти США должны вести прозрачную деятельность не только в отношении финансовой помощи Украине, но и военной. В частности, конгрессмен напомнил, что в своем проекте он предложил раскрыть всю правду о нахождении американских войск на территории Украины.В заключение член палаты представителей добавил, что существующие отчеты, связанные с поддержкой Украины, недостаточно "ясны и прозрачны". По его словам, администрации необходимо "дать возможность говорить американцам правду".Мэтт Гетц 17 апреля внес в конгресс проект резолюции, в котором заявил о необходимости передачи палате представителей всех документов, связанных с поддержкой Киева, а также потребовал информации о возможном нахождении ВС США на территории Украины.

https://ria.ru/20230418/ukraina-1865955805.html

https://ria.ru/20230225/pomosch-1854218381.html

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сша

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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, министерство обороны сша