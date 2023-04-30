https://ria.ru/20230430/pozhar-1868887775.html

В Петербурге в роддоме загорелась оконная рама

В Петербурге в роддоме загорелась оконная рама - РИА Новости, 30.04.2023

В Петербурге в роддоме загорелась оконная рама

Оконная рама загорелась на техническом этаже родильного дома во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, эвакуация пациентов не потребовалась, сообщило городское... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T20:26

2023-04-30T20:26

2023-04-30T20:26

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Оконная рама загорелась на техническом этаже родильного дома во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, эвакуация пациентов не потребовалась, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на Малой Балканской улице, 54 поступило в 19.03 мск. Как уточняют в городском управлении МЧС, эвакуация не проводилась. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось 12 специалистов и 3 единицы техники.

https://ria.ru/20230430/samolet-1868853802.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)