https://ria.ru/20230430/pozhar-1868887775.html
В Петербурге в роддоме загорелась оконная рама
В Петербурге в роддоме загорелась оконная рама - РИА Новости, 30.04.2023
В Петербурге в роддоме загорелась оконная рама
Оконная рама загорелась на техническом этаже родильного дома во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, эвакуация пациентов не потребовалась, сообщило городское... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T20:26
2023-04-30T20:26
2023-04-30T20:26
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Оконная рама загорелась на техническом этаже родильного дома во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, эвакуация пациентов не потребовалась, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на Малой Балканской улице, 54 поступило в 19.03 мск. Как уточняют в городском управлении МЧС, эвакуация не проводилась. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось 12 специалистов и 3 единицы техники.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге в роддоме загорелась оконная рама
В Петербурге в роддоме загорелась оконная рама, эвакуация не понадобилась