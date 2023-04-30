https://ria.ru/20230430/pozhar-1868809486.html

Выплаты матпомощи пострадавшим от пожара в Логоушке завершат 30 апреля

Выплаты матпомощи пострадавшим от пожара в Логоушке завершат 30 апреля - РИА Новости, 30.04.2023

Выплаты матпомощи пострадавшим от пожара в Логоушке завершат 30 апреля

Выплаты материальной помощи в размере 10 тысяч рублей пострадавшим при пожаре в деревне Логоушка в Курганской области завершат в воскресенье, также часть... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T09:20

2023-04-30T09:20

2023-04-30T09:20

происшествия

курганская область

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Выплаты материальной помощи в размере 10 тысяч рублей пострадавшим при пожаре в деревне Логоушка в Курганской области завершат в воскресенье, также часть жителей уже получили дубликаты документов, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. Одновременно начинаем выплаты по полной либо частичной утрате имущества, в 30 и 50 тысяч рублей соответственно, уточнил он. Выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества начнутся на следующей неделе, добавил Шумков. Ранее курганский губернатор подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. Следствие возбудило уголовное дело по статье "халатность".

https://ria.ru/20230427/pozhary-1868232578.html

курганская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области 2023-04-30T09:20 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии