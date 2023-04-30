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Выплаты матпомощи пострадавшим от пожара в Логоушке завершат 30 апреля - РИА Новости, 30.04.2023
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09:20 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/pozhar-1868809486.html
Выплаты матпомощи пострадавшим от пожара в Логоушке завершат 30 апреля
Выплаты матпомощи пострадавшим от пожара в Логоушке завершат 30 апреля - РИА Новости, 30.04.2023
Выплаты матпомощи пострадавшим от пожара в Логоушке завершат 30 апреля
Выплаты материальной помощи в размере 10 тысяч рублей пострадавшим при пожаре в деревне Логоушка в Курганской области завершат в воскресенье, также часть... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:20
2023-04-30T09:20
происшествия
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Выплаты материальной помощи в размере 10 тысяч рублей пострадавшим при пожаре в деревне Логоушка в Курганской области завершат в воскресенье, также часть жителей уже получили дубликаты документов, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. Одновременно начинаем выплаты по полной либо частичной утрате имущества, в 30 и 50 тысяч рублей соответственно, уточнил он. Выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества начнутся на следующей неделе, добавил Шумков. Ранее курганский губернатор подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. Следствие возбудило уголовное дело по статье "халатность".
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В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
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происшествия, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Выплаты матпомощи пострадавшим от пожара в Логоушке завершат 30 апреля

Матпомощь по десять тысяч рублей всем пострадавшим от пожара в Логоушке выплатят 30 апреля

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкДом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области
Дом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Дом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Выплаты материальной помощи в размере 10 тысяч рублей пострадавшим при пожаре в деревне Логоушка в Курганской области завершат в воскресенье, также часть жителей уже получили дубликаты документов, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
«
"По пострадавшим от чрезвычайной ситуации при пожаре в Логоушке. Все поступившие заявки на восстановление всех видов документов отработаны. Часть документов уже выданы дубликатами, часть довыдадут в течение нескольких дней. Выплаты матпомощи в размере 10 тысяч рублей на каждого на первоочередные нужды поручил завершить сегодня", - написал глава региона.
Одновременно начинаем выплаты по полной либо частичной утрате имущества, в 30 и 50 тысяч рублей соответственно, уточнил он.
Выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества начнутся на следующей неделе, добавил Шумков.
Ранее курганский губернатор подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. Следствие возбудило уголовное дело по статье "халатность".
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Массовые пожары жилых строений в России в 2021-2023 годах
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ПроисшествияКурганская областьВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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