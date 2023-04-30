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Киев потерял около 150 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 30.04.2023 (обновлено: 15:20 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/poteri-1868847977.html
Киев потерял около 150 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял около 150 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 30.04.2023
Киев потерял около 150 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:17
2023-04-30T15:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ольшана и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля", - сказали в ведомстве. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. "Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230430/bespilotniki-1868840894.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял около 150 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли около 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ольшана и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля", - сказали в ведомстве.
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На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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