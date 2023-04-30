https://ria.ru/20230430/poteri-1868847977.html

Киев потерял около 150 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял около 150 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 30.04.2023

Киев потерял около 150 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:17

2023-04-30T15:17

2023-04-30T15:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ольшана и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля", - сказали в ведомстве. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. "Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230430/bespilotniki-1868840894.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)