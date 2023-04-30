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Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении

Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 30.04.2023

Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 480 украинских военных и иностранных наемников, а также 44 единицы техники и склад... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T15:04

2023-04-30T15:04

2023-04-30T15:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 480 украинских военных и иностранных наемников, а также 44 единицы техники и склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск.

киев

россия

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киев, в мире, россия, безопасность, луганская народная республика