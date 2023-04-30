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Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 30.04.2023 (обновлено: 15:25 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/poteri-1868846106.html
Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении
Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 30.04.2023
Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 480 украинских военных и иностранных наемников, а также 44 единицы техники и склад... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:04
2023-04-30T15:25
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
безопасность
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 480 украинских военных и иностранных наемников, а также 44 единицы техники и склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск.
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киев, в мире, россия, безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика
Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении

Минобороны: Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 480 украинских военных и иностранных наемников, а также 44 единицы техники и склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 апреля, 17:08
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияБезопасностьЛуганская Народная Республика
 
 
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