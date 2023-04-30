https://ria.ru/20230430/poteri-1868846106.html
Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении
Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 30.04.2023
Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 480 украинских военных и иностранных наемников, а также 44 единицы техники и склад... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T15:04
2023-04-30T15:04
2023-04-30T15:25
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
безопасность
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила свыше 480 украинских военных и иностранных наемников, а также 44 единицы техники и склад боеприпасов, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск.
киев
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, россия, безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика
Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял 480 военных и наемников на Донецком направлении