https://ria.ru/20230430/pomosch-1868866072.html

МККК отправил первую партию гуманитарной помощи в Судан

МККК отправил первую партию гуманитарной помощи в Судан - РИА Новости, 30.04.2023

МККК отправил первую партию гуманитарной помощи в Судан

Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в Порт-Судан первую 8-тонную партию гуманитарной помощи с начала конфликта, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T17:21

2023-04-30T17:21

2023-04-30T17:21

в мире

судан

порт-судан

международный комитет красного креста (мккк)

столкновения в хартуме

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ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в Порт-Судан первую 8-тонную партию гуманитарной помощи с начала конфликта, говорится в пресс-релизе организации. Организация уточняет, что эта первая партия гуманитарной помощи весом 8 тонн включает хирургическое оборудование, предназначенное для оказания помощи местным больницам и добровольцам суданского Красного Полумесяца в лечении людей, раненых во время боевых действий. МККК добавляет, что скоро будет отправлен второй самолет с гуманитарной помощью. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230430/sudan-1868856870.html

https://ria.ru/20230430/krizis-1868831861.html

судан

порт-судан

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в мире, судан, порт-судан, международный комитет красного креста (мккк), столкновения в хартуме