МККК отправил первую партию гуманитарной помощи в Судан
МККК отправил в Порт-Судан первую партию гуманитарной помощи с начала конфликта
© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в Порт-Судан первую 8-тонную партию гуманитарной помощи с начала конфликта, говорится в пресс-релизе организации.
Организация уточняет, что эта первая партия гуманитарной помощи весом 8 тонн включает хирургическое оборудование, предназначенное для оказания помощи местным больницам и добровольцам суданского Красного Полумесяца в лечении людей, раненых во время боевых действий.
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"Тем не менее, пока боевые действия продолжаются, сотрудники МККК будут ждать получения от сторон в конфликте необходимых гарантий безопасности для доставки гуманитарной помощи в медицинские учреждения, расположенные в населенных пунктах, где продолжаются боевые действия, особенно в Хартуме", - говорится в заявлении.
МККК добавляет, что скоро будет отправлен второй самолет с гуманитарной помощью.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.