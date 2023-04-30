Рейтинг@Mail.ru
МККК отправил первую партию гуманитарной помощи в Судан - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/pomosch-1868866072.html
МККК отправил первую партию гуманитарной помощи в Судан
МККК отправил первую партию гуманитарной помощи в Судан - РИА Новости, 30.04.2023
МККК отправил первую партию гуманитарной помощи в Судан
Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в Порт-Судан первую 8-тонную партию гуманитарной помощи с начала конфликта, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:21
2023-04-30T17:21
в мире
судан
порт-судан
международный комитет красного креста (мккк)
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b9153c2337a4619bba3a17c91767ae3c.jpg
ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в Порт-Судан первую 8-тонную партию гуманитарной помощи с начала конфликта, говорится в пресс-релизе организации. Организация уточняет, что эта первая партия гуманитарной помощи весом 8 тонн включает хирургическое оборудование, предназначенное для оказания помощи местным больницам и добровольцам суданского Красного Полумесяца в лечении людей, раненых во время боевых действий. МККК добавляет, что скоро будет отправлен второй самолет с гуманитарной помощью. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230430/sudan-1868856870.html
https://ria.ru/20230430/krizis-1868831861.html
судан
порт-судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_9517def2825c2e53a6e03937eb21f375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, порт-судан, международный комитет красного креста (мккк), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Порт-Судан, Международный комитет Красного Креста (МККК), Столкновения в Хартуме
МККК отправил первую партию гуманитарной помощи в Судан

МККК отправил в Порт-Судан первую партию гуманитарной помощи с начала конфликта

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 апр - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в Порт-Судан первую 8-тонную партию гуманитарной помощи с начала конфликта, говорится в пресс-релизе организации.
«
"В ответ на конфликт, вспыхнувший в Судане около двух недель назад, Международный Комитет Красного Креста (МККК) сегодня направил экстренную медицинскую помощь из Аммана, в Иордании, в Порт-Судан", - сказано в документе.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Судан на грани катастрофы, заявил глава Комиссии по правам человека
Вчера, 16:14
Организация уточняет, что эта первая партия гуманитарной помощи весом 8 тонн включает хирургическое оборудование, предназначенное для оказания помощи местным больницам и добровольцам суданского Красного Полумесяца в лечении людей, раненых во время боевых действий.
«
"Тем не менее, пока боевые действия продолжаются, сотрудники МККК будут ждать получения от сторон в конфликте необходимых гарантий безопасности для доставки гуманитарной помощи в медицинские учреждения, расположенные в населенных пунктах, где продолжаются боевые действия, особенно в Хартуме", - говорится в заявлении.
МККК добавляет, что скоро будет отправлен второй самолет с гуманитарной помощью.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Кризис в Судане может перекинуться на соседние страны, заявил еврокомиссар
Вчера, 12:59
 
В миреСуданПорт-СуданМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Столкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала