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В Приморье анонсировали меры помощи сгоревшему предприятию Лесозаводска - РИА Новости, 30.04.2023
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11:40 30.04.2023 (обновлено: 11:49 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/pomosch-1868818683.html
В Приморье анонсировали меры помощи сгоревшему предприятию Лесозаводска
В Приморье анонсировали меры помощи сгоревшему предприятию Лесозаводска - РИА Новости, 30.04.2023
В Приморье анонсировали меры помощи сгоревшему предприятию Лесозаводска
Правительство Приморского края готово оказать финансовые меры поддержки для восстановления сгоревшего лесоперерабатывающего предприятия в Лесозаводске и помочь... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T11:40
2023-04-30T11:49
лесозаводск
приморский край
олег кожемяко
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Правительство Приморского края готово оказать финансовые меры поддержки для восстановления сгоревшего лесоперерабатывающего предприятия в Лесозаводске и помочь трудоустроить коллектив на время работ, сообщил во ВКонтакте губернатор региона Олег Кожемяко. Ранее Кожемяко рассказал журналистам, что власти региона намерены оказать предприятию разностороннюю поддержку после пожара. В качестве одной из возможных мер помощи он назвал субсидирование процентной ставки для закупки оборудования. Кроме этого, местные власти помогут с разбором завалов и утилизацией отходов на лесозаводском предприятии. В прикрепленном к публикации ролике Кожемяко рассказал, что в одном полностью выгоревшем цеху предприятия работали 300 человек. Огонь также уничтожил оборудование и "очень много" готового к продаже пиломатериала. Пожар во вторник вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" по улице Свердлова в Лесозаводске. В УМВД региона сообщали, что около 15 человек эвакуировали из домов рядом с лесоперерабатывающим предприятием. Прокуратура региона сообщала, что пламя от пожара перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь. Ликвидировать открытое горение на площади в 12 тысяч квадратных метров удалось в 6.10 по местному времени (23.10 мск). По факту пожара организована проверка. По информации краевого ГУ МЧС, полностью ликвидировать возгорание удалось в среду в 18.04 по местному времени (11.04 мск).
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лесозаводск, приморский край, олег кожемяко, происшествия, россия
Лесозаводск, Приморский край, Олег Кожемяко, Происшествия, Россия
В Приморье анонсировали меры помощи сгоревшему предприятию Лесозаводска

Губернатор Кожемяко назвал меры помощи сгоревшему лесопромышленному предприятию в Приморье

© Кожемяко|официально/TelegramСгоревшее лесоперерабатывающее предприятие в Лесозаводске
Сгоревшее лесоперерабатывающее предприятие в Лесозаводске
© Кожемяко|официально/Telegram
Сгоревшее лесоперерабатывающее предприятие в Лесозаводске
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Правительство Приморского края готово оказать финансовые меры поддержки для восстановления сгоревшего лесоперерабатывающего предприятия в Лесозаводске и помочь трудоустроить коллектив на время работ, сообщил во ВКонтакте губернатор региона Олег Кожемяко.
Ранее Кожемяко рассказал журналистам, что власти региона намерены оказать предприятию разностороннюю поддержку после пожара. В качестве одной из возможных мер помощи он назвал субсидирование процентной ставки для закупки оборудования.
«
"Поможем лесопромышленному предприятию Лесозаводска, пострадавшему от пожара... Правительство края предоставит комплекс мер поддержки: снижение налога на прибыль, чтобы деньги могли использовать на приобретение техники, субсидирование банковской ставки по кредитам для компании, компенсацию процента по лизинговым платежам на покупку техники, помощь в трудоустройстве людей, пока восстанавливается комбинат", - говорится в публикации.
Кроме этого, местные власти помогут с разбором завалов и утилизацией отходов на лесозаводском предприятии. В прикрепленном к публикации ролике Кожемяко рассказал, что в одном полностью выгоревшем цеху предприятия работали 300 человек. Огонь также уничтожил оборудование и "очень много" готового к продаже пиломатериала.
Пожар во вторник вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" по улице Свердлова в Лесозаводске. В УМВД региона сообщали, что около 15 человек эвакуировали из домов рядом с лесоперерабатывающим предприятием. Прокуратура региона сообщала, что пламя от пожара перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь. Ликвидировать открытое горение на площади в 12 тысяч квадратных метров удалось в 6.10 по местному времени (23.10 мск). По факту пожара организована проверка. По информации краевого ГУ МЧС, полностью ликвидировать возгорание удалось в среду в 18.04 по местному времени (11.04 мск).
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ЛесозаводскПриморский крайОлег КожемякоПроисшествияРоссия
 
 
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