https://ria.ru/20230430/pomosch-1868818683.html

В Приморье анонсировали меры помощи сгоревшему предприятию Лесозаводска

В Приморье анонсировали меры помощи сгоревшему предприятию Лесозаводска - РИА Новости, 30.04.2023

В Приморье анонсировали меры помощи сгоревшему предприятию Лесозаводска

Правительство Приморского края готово оказать финансовые меры поддержки для восстановления сгоревшего лесоперерабатывающего предприятия в Лесозаводске и помочь... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T11:40

2023-04-30T11:40

2023-04-30T11:49

лесозаводск

приморский край

олег кожемяко

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868821709_38:0:1019:552_1920x0_80_0_0_8d27629535f246c38a30370ca008ca15.png

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Правительство Приморского края готово оказать финансовые меры поддержки для восстановления сгоревшего лесоперерабатывающего предприятия в Лесозаводске и помочь трудоустроить коллектив на время работ, сообщил во ВКонтакте губернатор региона Олег Кожемяко. Ранее Кожемяко рассказал журналистам, что власти региона намерены оказать предприятию разностороннюю поддержку после пожара. В качестве одной из возможных мер помощи он назвал субсидирование процентной ставки для закупки оборудования. Кроме этого, местные власти помогут с разбором завалов и утилизацией отходов на лесозаводском предприятии. В прикрепленном к публикации ролике Кожемяко рассказал, что в одном полностью выгоревшем цеху предприятия работали 300 человек. Огонь также уничтожил оборудование и "очень много" готового к продаже пиломатериала. Пожар во вторник вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" по улице Свердлова в Лесозаводске. В УМВД региона сообщали, что около 15 человек эвакуировали из домов рядом с лесоперерабатывающим предприятием. Прокуратура региона сообщала, что пламя от пожара перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь. Ликвидировать открытое горение на площади в 12 тысяч квадратных метров удалось в 6.10 по местному времени (23.10 мск). По факту пожара организована проверка. По информации краевого ГУ МЧС, полностью ликвидировать возгорание удалось в среду в 18.04 по местному времени (11.04 мск).

https://ria.ru/20230430/pozhar-1868809486.html

лесозаводск

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лесозаводск, приморский край, олег кожемяко, происшествия, россия