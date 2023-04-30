В Приморье анонсировали меры помощи сгоревшему предприятию Лесозаводска
Губернатор Кожемяко назвал меры помощи сгоревшему лесопромышленному предприятию в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Правительство Приморского края готово оказать финансовые меры поддержки для восстановления сгоревшего лесоперерабатывающего предприятия в Лесозаводске и помочь трудоустроить коллектив на время работ, сообщил во ВКонтакте губернатор региона Олег Кожемяко.
Ранее Кожемяко рассказал журналистам, что власти региона намерены оказать предприятию разностороннюю поддержку после пожара. В качестве одной из возможных мер помощи он назвал субсидирование процентной ставки для закупки оборудования.
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"Поможем лесопромышленному предприятию Лесозаводска, пострадавшему от пожара... Правительство края предоставит комплекс мер поддержки: снижение налога на прибыль, чтобы деньги могли использовать на приобретение техники, субсидирование банковской ставки по кредитам для компании, компенсацию процента по лизинговым платежам на покупку техники, помощь в трудоустройстве людей, пока восстанавливается комбинат", - говорится в публикации.
Кроме этого, местные власти помогут с разбором завалов и утилизацией отходов на лесозаводском предприятии. В прикрепленном к публикации ролике Кожемяко рассказал, что в одном полностью выгоревшем цеху предприятия работали 300 человек. Огонь также уничтожил оборудование и "очень много" готового к продаже пиломатериала.
Пожар во вторник вспыхнул в одном из цехов компании "Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс" по улице Свердлова в Лесозаводске. В УМВД региона сообщали, что около 15 человек эвакуировали из домов рядом с лесоперерабатывающим предприятием. Прокуратура региона сообщала, что пламя от пожара перекинулось на нежилое строение, спасатели оперативно потушили огонь. Ликвидировать открытое горение на площади в 12 тысяч квадратных метров удалось в 6.10 по местному времени (23.10 мск). По факту пожара организована проверка. По информации краевого ГУ МЧС, полностью ликвидировать возгорание удалось в среду в 18.04 по местному времени (11.04 мск).