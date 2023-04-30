https://ria.ru/20230430/polsha-1868887449.html

"Вызов Путину". В Киеве заговорили об агрессивных планах Польши

"Вызов Путину". В Киеве заговорили об агрессивных планах Польши - РИА Новости, 30.04.2023

"Вызов Путину". В Киеве заговорили об агрессивных планах Польши

Польша провоцирует прямое столкновение с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T20:25

2023-04-30T20:25

2023-04-30T21:17

в мире

польша

россия

варшава

леонид кучма

олег соскин

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Польша провоцирует прямое столкновение с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По его мнению, Варшава закупает оружие и увеличивает численность армии для подготовки к прямой конфронтации с Москвой. Сейчас польские власти проводят провокационную политику в отношении российской дипломатической миссии, добавил Соскин.В субботу представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции пришли в школу при посольстве России, взломали калитку и ворвались в здание. В тот же день все 29 сотрудников покинули учреждение. В МИД подчеркнули, что такой наглый шаг Польши не останется без жесткой реакции и последствий.

https://ria.ru/20230430/diplomatiya-1868886353.html

польша

россия

варшава

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в мире, польша, россия, варшава, леонид кучма, олег соскин