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"Вызов Путину". В Киеве заговорили об агрессивных планах Польши
"Вызов Путину". В Киеве заговорили об агрессивных планах Польши - РИА Новости, 30.04.2023
"Вызов Путину". В Киеве заговорили об агрессивных планах Польши
Польша провоцирует прямое столкновение с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T20:25
2023-04-30T20:25
2023-04-30T21:17
в мире
польша
россия
варшава
леонид кучма
олег соскин
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Польша провоцирует прямое столкновение с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По его мнению, Варшава закупает оружие и увеличивает численность армии для подготовки к прямой конфронтации с Москвой. Сейчас польские власти проводят провокационную политику в отношении российской дипломатической миссии, добавил Соскин.В субботу представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции пришли в школу при посольстве России, взломали калитку и ворвались в здание. В тот же день все 29 сотрудников покинули учреждение. В МИД подчеркнули, что такой наглый шаг Польши не останется без жесткой реакции и последствий.
https://ria.ru/20230430/diplomatiya-1868886353.html
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в мире, польша, россия, варшава, леонид кучма, олег соскин
В мире, Польша, Россия, Варшава, Леонид Кучма, Олег Соскин
"Вызов Путину". В Киеве заговорили об агрессивных планах Польши
Экс-советник Кучмы Соскин сообщил о подготовке Польши к прямой конфронтации с Россией