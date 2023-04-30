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Немцы набросились на Польшу из-за поступка в отношении России - РИА Новости, 30.04.2023
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16:28 30.04.2023 (обновлено: 16:51 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/polsha-1868858288.html
Немцы набросились на Польшу из-за поступка в отношении России
Немцы набросились на Польшу из-за поступка в отношении России - РИА Новости, 30.04.2023
Немцы набросились на Польшу из-за поступка в отношении России
Читатели Welt осудили решение властей Варшавы изъять здание школы при посольстве России в польской столице. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:28
2023-04-30T16:51
в мире
россия
польша
варшава
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели Welt осудили решение властей Варшавы изъять здание школы при посольстве России в польской столице."Мелкий, ненужный акт мести", — отметил второй."Это было совершенно ненужно и предназначено только для того, чтобы спровоцировать Россию и поляки смогли снова выставить себя жертвами", — добавил третий."В Польше полно русофобов", — констатировал еще один комментатор. "Мне противно, что Польша втягивает в это детей", — поделился мнением читатель.В субботу варшавские власти и полиция ворвались в школу при посольстве России. Сотрудникам учреждения пришлось покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД заявили, что такой наглый шаг не останется без жесткого ответа.
https://ria.ru/20230430/varshava-1868835962.html
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в мире, россия, польша, варшава, welt
В мире, Россия, Польша, Варшава, Welt
Немцы набросились на Польшу из-за поступка в отношении России

Читатели Welt назвали захват Варшавой школы при посольстве России мелкой местью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели Welt осудили решение властей Варшавы изъять здание школы при посольстве России в польской столице.
«
"Польша и Украина будут продолжать делать все, что в их силах, чтобы превратить локальный конфликт в мировой", — написал один из пользователей.
"Мелкий, ненужный акт мести", — отметил второй.
"Это было совершенно ненужно и предназначено только для того, чтобы спровоцировать Россию и поляки смогли снова выставить себя жертвами", — добавил третий.
Ситуация возле школы при посольстве России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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"В Польше полно русофобов", — констатировал еще один комментатор.
"Мне противно, что Польша втягивает в это детей", — поделился мнением читатель.
В субботу варшавские власти и полиция ворвались в школу при посольстве России. Сотрудникам учреждения пришлось покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД заявили, что такой наглый шаг не останется без жесткого ответа.
Представитель мэрии вешает предупреждающий знак на ворота школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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