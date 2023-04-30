https://ria.ru/20230430/polsha-1868858288.html

Немцы набросились на Польшу из-за поступка в отношении России

Немцы набросились на Польшу из-за поступка в отношении России - РИА Новости, 30.04.2023

Немцы набросились на Польшу из-за поступка в отношении России

Читатели Welt осудили решение властей Варшавы изъять здание школы при посольстве России в польской столице. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:28

2023-04-30T16:28

2023-04-30T16:51

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели Welt осудили решение властей Варшавы изъять здание школы при посольстве России в польской столице."Мелкий, ненужный акт мести", — отметил второй."Это было совершенно ненужно и предназначено только для того, чтобы спровоцировать Россию и поляки смогли снова выставить себя жертвами", — добавил третий."В Польше полно русофобов", — констатировал еще один комментатор. "Мне противно, что Польша втягивает в это детей", — поделился мнением читатель.В субботу варшавские власти и полиция ворвались в школу при посольстве России. Сотрудникам учреждения пришлось покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД заявили, что такой наглый шаг не останется без жесткого ответа.

https://ria.ru/20230430/varshava-1868835962.html

https://ria.ru/20230430/shkola-1868832562.html

россия

польша

варшава

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в мире, россия, польша, варшава, welt