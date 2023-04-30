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Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 30.04.2023
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21:35 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868895408.html
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 30.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Погода серьезно испортится к следующим выходным в Москве, в День Победы ожидается не выше плюс 12, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:35
2023-04-30T21:35
москва
общество
евгений тишковец
россия
центр "фобос"
день победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Погода серьезно испортится к следующим выходным в Москве, в День Победы ожидается не выше плюс 12, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К следующим выходным погода опять серьезно испортится – зарядят обложные осадки, в сумерках местами даже кое-где переходящие в смешанную фазу с вероятностью мокрого снега, а промозглый северо-восточный ветер не позволит столбикам термометров ночью подняться выше нуля - плюс 5, днем всего плюс 5 - плюс 10, что на 7 градусов ниже нормы", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в День Победы предварительно днем от плюс 7 до плюс 12.
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москва, общество, евгений тишковец, россия, центр "фобос", день победы
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Россия, Центр "Фобос", День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Погода испортится к следующим выходным в Москве, в День Победы ожидается не выше плюс 12

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкУчастница празднования Дня Победы в ЦПКиО им. Горького в Москве
Участница празднования Дня Победы в ЦПКиО им. Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Участница празднования Дня Победы в ЦПКиО им. Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Погода серьезно испортится к следующим выходным в Москве, в День Победы ожидается не выше плюс 12, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К следующим выходным погода опять серьезно испортится – зарядят обложные осадки, в сумерках местами даже кое-где переходящие в смешанную фазу с вероятностью мокрого снега, а промозглый северо-восточный ветер не позволит столбикам термометров ночью подняться выше нуля - плюс 5, днем всего плюс 5 - плюс 10, что на 7 градусов ниже нормы", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в День Победы предварительно днем от плюс 7 до плюс 12.
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