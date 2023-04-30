https://ria.ru/20230430/pogoda-1868895408.html

Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 30.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Погода серьезно испортится к следующим выходным в Москве, в День Победы ожидается не выше плюс 12, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T21:35

2023-04-30T21:35

2023-04-30T21:35

москва

общество

евгений тишковец

россия

центр "фобос"

день победы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Погода серьезно испортится к следующим выходным в Москве, в День Победы ожидается не выше плюс 12, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "К следующим выходным погода опять серьезно испортится – зарядят обложные осадки, в сумерках местами даже кое-где переходящие в смешанную фазу с вероятностью мокрого снега, а промозглый северо-восточный ветер не позволит столбикам термометров ночью подняться выше нуля - плюс 5, днем всего плюс 5 - плюс 10, что на 7 градусов ниже нормы", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в День Победы предварительно днем от плюс 7 до плюс 12.

https://ria.ru/20230430/avtoprobeg-1868831733.html

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москва, общество, евгений тишковец, россия, центр "фобос", день победы