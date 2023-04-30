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Москвичам рассказали о погоде в мае - РИА Новости, 30.04.2023
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20:50 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html
Москвичам рассказали о погоде в мае
Москвичам рассказали о погоде в мае - РИА Новости, 30.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в мае
Май в Москве будет неустойчивый, относительно прохладный с умеренным количеством осадков, лето наступит в лучшем случае в конце мая, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T20:50
2023-04-30T20:50
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Май в Москве будет неустойчивый, относительно прохладный с умеренным количеством осадков, лето наступит в лучшем случае в конце мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что первая декада мая в температурном отношении будет "провальная" – в среднем на 1-4 градуса ниже нормы.Он отметил, что в третьей декаде температурный фон тоже будет умеренный с вероятностью еще одной, третьей за месяц волны холода, поэтому рассчитывать на устойчивое комфортное летнее тепло не стоит, воздух лишь изредка будет прогреваться до плюс 20 градусов и выше. Дождей ожидается в пределах нормы."В итоге, ожидаемая среднемесячная температура воздуха в мае в Центральной России будет на 0,5-1 градус прохладнее нормы, которая составляет плюс 13,6. Прогнозируемое количество осадков – в пределах нормы, чуть более 61 миллиметра, число дней с осадками - не менее 11-16 дней", - добавил метеоролог.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в мае

Синоптик "Фобоса": май в Москве будет прохладным с умеренным количеством осадков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Май в Москве будет неустойчивый, относительно прохладный с умеренным количеством осадков, лето наступит в лучшем случае в конце мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Май 2023 года будет неустойчивый, относительно прохладный с умеренным количеством осадков - превышение над нормой не более 10%. Наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха окажется плюс 15 градусов и выше, может произойти в лучшем случае лишь в финальные дни мая", - рассказал он.
Синоптик добавил, что первая декада мая в температурном отношении будет "провальная" – в среднем на 1-4 градуса ниже нормы.
«
"В общем, традиционные черемуховые холода. По осадкам – в 1 неделю выпадет 120%, во 2-ю неделю – около 80% положенного. Во второй десятидневке температурный фон постепенно вернется в свое климатическое русло, в целом по ночам будет от плюс 5 до плюс 10, днем от плюс 15 до плюс 20, осадков выпадет около нормы", - сообщил Тишковец.
Он отметил, что в третьей декаде температурный фон тоже будет умеренный с вероятностью еще одной, третьей за месяц волны холода, поэтому рассчитывать на устойчивое комфортное летнее тепло не стоит, воздух лишь изредка будет прогреваться до плюс 20 градусов и выше. Дождей ожидается в пределах нормы.
"В итоге, ожидаемая среднемесячная температура воздуха в мае в Центральной России будет на 0,5-1 градус прохладнее нормы, которая составляет плюс 13,6. Прогнозируемое количество осадков – в пределах нормы, чуть более 61 миллиметра, число дней с осадками - не менее 11-16 дней", - добавил метеоролог.
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