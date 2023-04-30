https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html

Москвичам рассказали о погоде в мае

Москвичам рассказали о погоде в мае - РИА Новости, 30.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в мае

Май в Москве будет неустойчивый, относительно прохладный с умеренным количеством осадков, лето наступит в лучшем случае в конце мая, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T20:50

2023-04-30T20:50

2023-04-30T20:50

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Май в Москве будет неустойчивый, относительно прохладный с умеренным количеством осадков, лето наступит в лучшем случае в конце мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что первая декада мая в температурном отношении будет "провальная" – в среднем на 1-4 градуса ниже нормы.Он отметил, что в третьей декаде температурный фон тоже будет умеренный с вероятностью еще одной, третьей за месяц волны холода, поэтому рассчитывать на устойчивое комфортное летнее тепло не стоит, воздух лишь изредка будет прогреваться до плюс 20 градусов и выше. Дождей ожидается в пределах нормы."В итоге, ожидаемая среднемесячная температура воздуха в мае в Центральной России будет на 0,5-1 градус прохладнее нормы, которая составляет плюс 13,6. Прогнозируемое количество осадков – в пределах нормы, чуть более 61 миллиметра, число дней с осадками - не менее 11-16 дней", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20230428/otdykh-1868561647.html

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общество, москва, евгений тишковец