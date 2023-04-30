https://ria.ru/20230430/pogoda-1868813016.html

Москвичам рассказали о погоде в последний день апреля

Москвичам рассказали о погоде в последний день апреля - РИА Новости, 30.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в последний день апреля

Облачная погода, дожди вечером и до плюс 13 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T10:00

2023-04-30T10:00

2023-04-30T10:00

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Облачная погода, дожди вечером и до плюс 13 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в заключительный день апреля синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием южного циклона, из-за чего к вечеру начнутся дожди, а температурный фон останется ниже положенной климатической нормы. Он добавил, что ветер будет восточной четверти, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230429/pogoda-1868696801.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"