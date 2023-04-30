https://ria.ru/20230430/pogoda-1868813016.html
Москвичам рассказали о погоде в последний день апреля
Москвичам рассказали о погоде в последний день апреля - РИА Новости, 30.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в последний день апреля
Облачная погода, дожди вечером и до плюс 13 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:00
2023-04-30T10:00
2023-04-30T10:00
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776499013_707:415:2753:1566_1920x0_80_0_0_f2c6e1f50d5c7c57f55dfcc73d182877.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Облачная погода, дожди вечером и до плюс 13 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в заключительный день апреля синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием южного циклона, из-за чего к вечеру начнутся дожди, а температурный фон останется ниже положенной климатической нормы. Он добавил, что ветер будет восточной четверти, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230429/pogoda-1868696801.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776499013_834:381:2727:1801_1920x0_80_0_0_b11f1b6009a3a22768fcd31ea460c751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в последний день апреля
Синоптик Тишковец пообещал москвичам до 13 градусов тепла и дожди вечером в воскресенье
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Облачная погода, дожди вечером и до плюс 13 градусов ожидают жителей столицы в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в заключительный день апреля синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием южного циклона, из-за чего к вечеру начнутся дожди, а температурный фон останется ниже положенной климатической нормы.
«
"В Москве облачно, к вечеру дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 11-13 градусов, по области - плюс 8-13 градусов", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что ветер будет восточной четверти, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба.
Жителей столичного региона предупредили о заморозках