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СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии - РИА Новости, 30.04.2023
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12:15 30.04.2023 (обновлено: 12:27 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html
СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии
СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии - РИА Новости, 30.04.2023
СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии
В Госдепартаменте США расценивают историю с побегом из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса как "грубое РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:15
2023-04-30T12:27
в мире
италия
россия
артем усс
сша
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РИМ, 30 апр – РИА Новости. В Госдепартаменте США расценивают историю с побегом из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса как "грубое нарушение" Россией суверенитета Италии, сообщила в воскресенье газета Corriere della Sera. Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-за неверия в объективность итальянского правосудия. "Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Я не хочу комментировать слишком много, учитывая тот факт, что итальянцы еще ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее", - заявила представитель Госдепа корреспонденту итальянской газеты в Вашингтоне. Американская чиновница назвала историю с Уссом "весьма прискорбным инцидентом". "Мы были очень разочарованы тем, как это произошло. Нас ободряет тот факт, что Италия пошла вперед, и ведется расследование", - добавила она. Кроме того, представитель Госдепа выразила удовлетворение тем, что итальянские власти заморозили имущество российского предпринимателя на Апеннинах и предложили ввести в отношении него санкции ЕС. На прошлой неделе стало известно, что министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал распоряжение о замораживании активов Усса в соответствии с законом 2007 года о противодействии "финансированию терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности". По сообщению местных СМИ, были заморожены 40,1% капитала компании Luxury Sardinia, которая работает на острове Сардиния, небольшая вилла под Миланом, а также банковский счет, на котором лежат около 160 тысяч евро.
https://ria.ru/20230421/uss-1867026630.html
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в мире, италия, россия, артем усс, сша
В мире, Италия, Россия, Артем Усс, США
СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии

Corriere della Sera: Госдеп США считает побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 30 апр – РИА Новости. В Госдепартаменте США расценивают историю с побегом из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса как "грубое нарушение" Россией суверенитета Италии, сообщила в воскресенье газета Corriere della Sera.
Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-за неверия в объективность итальянского правосудия.
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21 апреля, 23:21
"Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Я не хочу комментировать слишком много, учитывая тот факт, что итальянцы еще ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее", - заявила представитель Госдепа корреспонденту итальянской газеты в Вашингтоне.
Американская чиновница назвала историю с Уссом "весьма прискорбным инцидентом". "Мы были очень разочарованы тем, как это произошло. Нас ободряет тот факт, что Италия пошла вперед, и ведется расследование", - добавила она. Кроме того, представитель Госдепа выразила удовлетворение тем, что итальянские власти заморозили имущество российского предпринимателя на Апеннинах и предложили ввести в отношении него санкции ЕС.
На прошлой неделе стало известно, что министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал распоряжение о замораживании активов Усса в соответствии с законом 2007 года о противодействии "финансированию терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности".
По сообщению местных СМИ, были заморожены 40,1% капитала компании Luxury Sardinia, которая работает на острове Сардиния, небольшая вилла под Миланом, а также банковский счет, на котором лежат около 160 тысяч евро.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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20 апреля, 16:53
 
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