СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии
Corriere della Sera: Госдеп США считает побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
РИМ, 30 апр – РИА Новости. В Госдепартаменте США расценивают историю с побегом из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса как "грубое нарушение" Россией суверенитета Италии, сообщила в воскресенье газета Corriere della Sera.
Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-за неверия в объективность итальянского правосудия.
"Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Я не хочу комментировать слишком много, учитывая тот факт, что итальянцы еще ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее", - заявила представитель Госдепа корреспонденту итальянской газеты в Вашингтоне.
Американская чиновница назвала историю с Уссом "весьма прискорбным инцидентом". "Мы были очень разочарованы тем, как это произошло. Нас ободряет тот факт, что Италия пошла вперед, и ведется расследование", - добавила она. Кроме того, представитель Госдепа выразила удовлетворение тем, что итальянские власти заморозили имущество российского предпринимателя на Апеннинах и предложили ввести в отношении него санкции ЕС.
На прошлой неделе стало известно, что министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал распоряжение о замораживании активов Усса в соответствии с законом 2007 года о противодействии "финансированию терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности".