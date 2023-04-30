https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html

СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии

СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии - РИА Новости, 30.04.2023

СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии

В Госдепартаменте США расценивают историю с побегом из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса как "грубое РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T12:15

2023-04-30T12:15

2023-04-30T12:27

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РИМ, 30 апр – РИА Новости. В Госдепартаменте США расценивают историю с побегом из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса как "грубое нарушение" Россией суверенитета Италии, сообщила в воскресенье газета Corriere della Sera. Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-за неверия в объективность итальянского правосудия. "Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Я не хочу комментировать слишком много, учитывая тот факт, что итальянцы еще ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее", - заявила представитель Госдепа корреспонденту итальянской газеты в Вашингтоне. Американская чиновница назвала историю с Уссом "весьма прискорбным инцидентом". "Мы были очень разочарованы тем, как это произошло. Нас ободряет тот факт, что Италия пошла вперед, и ведется расследование", - добавила она. Кроме того, представитель Госдепа выразила удовлетворение тем, что итальянские власти заморозили имущество российского предпринимателя на Апеннинах и предложили ввести в отношении него санкции ЕС. На прошлой неделе стало известно, что министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал распоряжение о замораживании активов Усса в соответствии с законом 2007 года о противодействии "финансированию терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности". По сообщению местных СМИ, были заморожены 40,1% капитала компании Luxury Sardinia, которая работает на острове Сардиния, небольшая вилла под Миланом, а также банковский счет, на котором лежат около 160 тысяч евро.

https://ria.ru/20230421/uss-1867026630.html

https://ria.ru/20230420/minyust-1866681203.html

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в мире, италия, россия, артем усс, сша