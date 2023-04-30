https://ria.ru/20230430/peregovory-1868876038.html

Меркель отметила незаинтересованность многих стран в переговорах по Украине

Меркель отметила незаинтересованность многих стран в переговорах по Украине - РИА Новости, 30.04.2023

Меркель отметила незаинтересованность многих стран в переговорах по Украине

Многие страны до начала конфликта на Украине не были заинтересованы в дипломатическом урегулировании кризиса, в то время как дипломатия до сих пор является... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T18:40

2023-04-30T18:40

2023-04-30T18:40

в мире

украина

германия

франция

владимир зеленский

ангела меркель

евросоюз

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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Многие страны до начала конфликта на Украине не были заинтересованы в дипломатическом урегулировании кризиса, в то время как дипломатия до сих пор является необходимостью, заявила в интервью изданию Zeit бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. "Мне было бы важно - и я всегда пыталась добиться этого, - чтобы мы не слишком ограничивали наш кругозор", - подчеркнула она. Если, к примеру, кто-то высказывает мысль о том, что рано или поздно необходимо будет вернуться к идее переговоров, то не следует сразу же его "зашикивать", добавила Меркель. Так, в бытность ее канцлером, в Совете ЕС за урегулирование конфликта ратовали преимущественно лишь Франция и Германия, а Владимир Зеленский в разговоре с ней Минские соглашения назвал "нереализуемыми", заявила Меркель.Ранее сама Меркель, занимавшая пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, назвала Минские соглашения 2014 года "попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее.

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германия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, украина, германия, франция, владимир зеленский, ангела меркель, евросоюз