https://ria.ru/20230430/peregovory-1868876038.html
Меркель отметила незаинтересованность многих стран в переговорах по Украине
Меркель отметила незаинтересованность многих стран в переговорах по Украине - РИА Новости, 30.04.2023
Меркель отметила незаинтересованность многих стран в переговорах по Украине
Многие страны до начала конфликта на Украине не были заинтересованы в дипломатическом урегулировании кризиса, в то время как дипломатия до сих пор является... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T18:40
2023-04-30T18:40
2023-04-30T18:40
в мире
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германия
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владимир зеленский
ангела меркель
евросоюз
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Многие страны до начала конфликта на Украине не были заинтересованы в дипломатическом урегулировании кризиса, в то время как дипломатия до сих пор является необходимостью, заявила в интервью изданию Zeit бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. "Мне было бы важно - и я всегда пыталась добиться этого, - чтобы мы не слишком ограничивали наш кругозор", - подчеркнула она. Если, к примеру, кто-то высказывает мысль о том, что рано или поздно необходимо будет вернуться к идее переговоров, то не следует сразу же его "зашикивать", добавила Меркель. Так, в бытность ее канцлером, в Совете ЕС за урегулирование конфликта ратовали преимущественно лишь Франция и Германия, а Владимир Зеленский в разговоре с ней Минские соглашения назвал "нереализуемыми", заявила Меркель.Ранее сама Меркель, занимавшая пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, назвала Минские соглашения 2014 года "попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, франция, владимир зеленский, ангела меркель, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Франция, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Евросоюз
Меркель отметила незаинтересованность многих стран в переговорах по Украине
Меркель призвала не сужать кругозор и не исключать мирные переговоры России и Украины
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости.
Многие страны до начала конфликта на Украине не были заинтересованы в дипломатическом урегулировании кризиса, в то время как дипломатия до сих пор является необходимостью, заявила в интервью изданию Zeit
бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мне было бы важно - и я всегда пыталась добиться этого, - чтобы мы не слишком ограничивали наш кругозор", - подчеркнула она.
Если, к примеру, кто-то высказывает мысль о том, что рано или поздно необходимо будет вернуться к идее переговоров, то не следует сразу же его "зашикивать", добавила Меркель.
Так, в бытность ее канцлером, в Совете ЕС
за урегулирование конфликта ратовали преимущественно лишь Франция
и Германия, а Владимир Зеленский
в разговоре с ней Минские соглашения назвал "нереализуемыми", заявила Меркель.
Ранее сама Меркель, занимавшая пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, назвала Минские соглашения 2014 года "попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее.