https://ria.ru/20230430/paragvay-1868839705.html
В Парагвае начались президентские выборы
В Парагвае начались президентские выборы - РИА Новости, 30.04.2023
В Парагвае начались президентские выборы
Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Парагвае. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T14:06
2023-04-30T14:06
2023-04-30T14:07
в мире
парагвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 апр - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Парагвае. Список кандидатов длинный, однако основная борьба, как ожидается, развернется между двумя. Это Сантьяго Пенья, представитель, как и действующий президент, правой партии "Колорадо", которая правит страной с небольшим перерывом более 70 лет, и Эфраин Алегре, не в первый раз борющийся за главный пост в стране, от Либерально-радикальной аутентичной партии (PLRA). По сути он представляет объединение из 14 оппозиционных партий. В воскресенье парагвайцы, помимо президента, будут выбирать также вице-президента, членов парламента, губернаторов. Избирательные участки проработают до 16.00 по местному времени. Результаты станут известны уже в тот же день. Впервые на выборах будут применяться электронные урны для голосования. В Парагвае выборы президента проходят в один тур. Так что уже в воскресенье граждане выберут главу государства, который вступит в должность 15 августа и будет руководить страной в течение пяти лет.
https://ria.ru/20230405/paragvay-1863235794.html
https://ria.ru/20230428/paragvay-1868605479.html
парагвай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парагвай
В Парагвае начались президентские выборы
Голосование на выборах президента, губернаторов и членов парламента началось в Парагвае
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 апр - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Парагвае.
Список кандидатов длинный, однако основная борьба, как ожидается, развернется между двумя. Это Сантьяго Пенья, представитель, как и действующий президент, правой партии "Колорадо", которая правит страной с небольшим перерывом более 70 лет, и Эфраин Алегре, не в первый раз борющийся за главный пост в стране, от Либерально-радикальной аутентичной партии (PLRA). По сути он представляет объединение из 14 оппозиционных партий.
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В воскресенье парагвайцы, помимо президента, будут выбирать также вице-президента, членов парламента, губернаторов.
Избирательные участки проработают до 16.00 по местному времени. Результаты станут известны уже в тот же день. Впервые на выборах будут применяться электронные урны для голосования.
В Парагвае выборы президента проходят в один тур. Так что уже в воскресенье граждане выберут главу государства, который вступит в должность 15 августа и будет руководить страной в течение пяти лет.
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